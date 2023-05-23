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الداخلية الروسية: بعض الدول الغربية تريد تعليق عضوية موسكو في الإنتربول
الداخلية الروسية: بعض الدول الغربية تريد تعليق عضوية موسكو في الإنتربول
أعلن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، في اجتماع مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، أن عددا من الدول الغربية تريد تعليق عضوية روسيا... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T15:42+0000
2023-05-23T15:42+0000
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية، إيرينا فولك: "لفت فلاديمير كولوكولتسيف الانتباه إلى محاولات عدد من الدول الغربية للحد من قدرة روسيا على استخدام قنوات الإنتربول للبحث عن المجرمين أو حتى تعليق عضوية روسيا في هذه المنظمة".ووفقًا للوزير، فإن مثل هذه الإجراءات تؤكد رغبة بعض المشاركين في تغيير ميثاق الإنتربول من أجل ممارسة الضغط السياسي على أي حكومة "غير مرغوب فيها".وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الداخلية الروسي عقد مع نظيره السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء في الرياض، جلسة مباحثات رسمية.وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الوزير-السعودي-محذرا-المضاربين-في-سوق-النفط-قد-تواجهون-الألم-في-المستقبل-1077349020.html
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روسيا, العالم العربي, السعودية
روسيا, العالم العربي, السعودية

الداخلية الروسية: بعض الدول الغربية تريد تعليق عضوية موسكو في الإنتربول

15:42 GMT 23.05.2023
© Sputnik . Alexey Kudenkoأعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، في اجتماع مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، أن عددا من الدول الغربية تريد تعليق عضوية روسيا في الإنتربول.
وقالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية، إيرينا فولك: "لفت فلاديمير كولوكولتسيف الانتباه إلى محاولات عدد من الدول الغربية للحد من قدرة روسيا على استخدام قنوات الإنتربول للبحث عن المجرمين أو حتى تعليق عضوية روسيا في هذه المنظمة".
ووفقًا للوزير، فإن مثل هذه الإجراءات تؤكد رغبة بعض المشاركين في تغيير ميثاق الإنتربول من أجل ممارسة الضغط السياسي على أي حكومة "غير مرغوب فيها".
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الداخلية الروسي عقد مع نظيره السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء في الرياض، جلسة مباحثات رسمية.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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