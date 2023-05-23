https://sputnikarabic.ae/20230523/الداخلية-الروسية-بعض-الدول-الغربية-تريد-تعليق-عضوية-موسكو-في-الإنتربول-1077355218.html

الداخلية الروسية: بعض الدول الغربية تريد تعليق عضوية موسكو في الإنتربول

الداخلية الروسية: بعض الدول الغربية تريد تعليق عضوية موسكو في الإنتربول

أعلن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، في اجتماع مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، أن عددا من الدول الغربية تريد تعليق عضوية روسيا... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T15:42+0000

2023-05-23T15:42+0000

2023-05-23T15:42+0000

روسيا

العالم العربي

السعودية

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وقالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية، إيرينا فولك: "لفت فلاديمير كولوكولتسيف الانتباه إلى محاولات عدد من الدول الغربية للحد من قدرة روسيا على استخدام قنوات الإنتربول للبحث عن المجرمين أو حتى تعليق عضوية روسيا في هذه المنظمة".ووفقًا للوزير، فإن مثل هذه الإجراءات تؤكد رغبة بعض المشاركين في تغيير ميثاق الإنتربول من أجل ممارسة الضغط السياسي على أي حكومة "غير مرغوب فيها".وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الداخلية الروسي عقد مع نظيره السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء في الرياض، جلسة مباحثات رسمية.وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

https://sputnikarabic.ae/20230523/الوزير-السعودي-محذرا-المضاربين-في-سوق-النفط-قد-تواجهون-الألم-في-المستقبل-1077349020.html

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