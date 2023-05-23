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https://sputnikarabic.ae/20230523/الوزير-السعودي-محذرا-المضاربين-في-سوق-النفط-قد-تواجهون-الألم-في-المستقبل-1077349020.html
الوزير السعودي محذرا المضاربين في سوق النفط: قد تواجهون الألم في المستقبل
الوزير السعودي محذرا المضاربين في سوق النفط: قد تواجهون الألم في المستقبل
طلب وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء من المضاربين في سوق النفط "الحذر"، مؤكدًا أنهم قد يواجهون الألم في المستقبل. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T13:46+0000
2023-05-23T13:46+0000
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ووفقا لموقع "سي إن بي سي"، قال بن سلمان: "المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، ما زلت أنصحهم بأنهم سوف يتأذون، لقد فعلوا ذلك في أبريل".تصريحات الوزير السعودي جاءت خلال مشاركته في جلسة تركز على الطاقة في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة.وكان وزير النفط السعودي قد شن هجومًا سابقًا على المضاربين في أسعار النفط الذين يتطلعون إلى جني الأرباح من توقع قرارات الإنتاج الخاصة بأوبك +، التي ستجتمع في الرابع من يونيو/ حزيران.كما أكد وزير النفط السعودي على مخاطر عدم اليقين في السوق، إلى جانب النضوب التدريجي للطاقة الفائضة في الدول المنتجة، بالإضافة إلى الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.يشار إلى أن أوبك + ، وهي مجموعة من 23 دولة منتجة للنفط ترأسها المملكة العربية السعودية، قررت في أكتوبر / تشرين الأول، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في محاولة لتعزيز الأسعار، في ظل المخاوف بشأن الاستهلاك العالمي. قوبلت هذه الخطوة برد فعل فوري من الولايات المتحدة بسبب الضغط على الأسر المستهلكة للوقود.طالع أيضا: بوتين وبن سلمان يناقشان دور السعودية في "بريكس" ويعربان عن الرضا بمستوى التنسيق في "أوبك +"
https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-سوق-النفط-العالمي-أصبح-تحت-سيطرة-السعودية-بعد-قرار-أوبك-خفض-الإنتاج-1075713315.html
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أسعار النفط اليوم, الأخبار, اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, السعودية
أسعار النفط اليوم, الأخبار, اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, السعودية

الوزير السعودي محذرا المضاربين في سوق النفط: قد تواجهون الألم في المستقبل

13:46 GMT 23.05.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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طلب وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء من المضاربين في سوق النفط "الحذر"، مؤكدًا أنهم قد يواجهون الألم في المستقبل.
ووفقا لموقع "سي إن بي سي"، قال بن سلمان: "المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، ما زلت أنصحهم بأنهم سوف يتأذون، لقد فعلوا ذلك في أبريل".
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
إعلام: سوق النفط العالمي أصبح تحت سيطرة السعودية بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج
9 أبريل, 12:52 GMT
تصريحات الوزير السعودي جاءت خلال مشاركته في جلسة تركز على الطاقة في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة.
وكان وزير النفط السعودي قد شن هجومًا سابقًا على المضاربين في أسعار النفط الذين يتطلعون إلى جني الأرباح من توقع قرارات الإنتاج الخاصة بأوبك +، التي ستجتمع في الرابع من يونيو/ حزيران.

ولفت بن سلمان إلى أنه يعتقد أنه "خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، أثبتنا أننا مؤسسة تنظيمية مسؤولة"، مشيرًا إلى أن السوق تشهد تقلبات مستمرة وتتطلب أوبك+ أن تظل استباقية ووقائية.

كما أكد وزير النفط السعودي على مخاطر عدم اليقين في السوق، إلى جانب النضوب التدريجي للطاقة الفائضة في الدول المنتجة، بالإضافة إلى الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.
يشار إلى أن أوبك + ، وهي مجموعة من 23 دولة منتجة للنفط ترأسها المملكة العربية السعودية، قررت في أكتوبر / تشرين الأول، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في محاولة لتعزيز الأسعار، في ظل المخاوف بشأن الاستهلاك العالمي. قوبلت هذه الخطوة برد فعل فوري من الولايات المتحدة بسبب الضغط على الأسر المستهلكة للوقود.
طالع أيضا: بوتين وبن سلمان يناقشان دور السعودية في "بريكس" ويعربان عن الرضا بمستوى التنسيق في "أوبك +"
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