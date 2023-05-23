https://sputnikarabic.ae/20230523/الوزير-السعودي-محذرا-المضاربين-في-سوق-النفط-قد-تواجهون-الألم-في-المستقبل-1077349020.html

الوزير السعودي محذرا المضاربين في سوق النفط: قد تواجهون الألم في المستقبل

الوزير السعودي محذرا المضاربين في سوق النفط: قد تواجهون الألم في المستقبل

طلب وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء من المضاربين في سوق النفط "الحذر"، مؤكدًا أنهم قد يواجهون الألم في المستقبل. 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T13:46+0000

2023-05-23T13:46+0000

2023-05-23T13:46+0000

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ووفقا لموقع "سي إن بي سي"، قال بن سلمان: "المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، ما زلت أنصحهم بأنهم سوف يتأذون، لقد فعلوا ذلك في أبريل".تصريحات الوزير السعودي جاءت خلال مشاركته في جلسة تركز على الطاقة في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة.وكان وزير النفط السعودي قد شن هجومًا سابقًا على المضاربين في أسعار النفط الذين يتطلعون إلى جني الأرباح من توقع قرارات الإنتاج الخاصة بأوبك +، التي ستجتمع في الرابع من يونيو/ حزيران.كما أكد وزير النفط السعودي على مخاطر عدم اليقين في السوق، إلى جانب النضوب التدريجي للطاقة الفائضة في الدول المنتجة، بالإضافة إلى الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.يشار إلى أن أوبك + ، وهي مجموعة من 23 دولة منتجة للنفط ترأسها المملكة العربية السعودية، قررت في أكتوبر / تشرين الأول، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في محاولة لتعزيز الأسعار، في ظل المخاوف بشأن الاستهلاك العالمي. قوبلت هذه الخطوة برد فعل فوري من الولايات المتحدة بسبب الضغط على الأسر المستهلكة للوقود.طالع أيضا: بوتين وبن سلمان يناقشان دور السعودية في "بريكس" ويعربان عن الرضا بمستوى التنسيق في "أوبك +"

https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-سوق-النفط-العالمي-أصبح-تحت-سيطرة-السعودية-بعد-قرار-أوبك-خفض-الإنتاج-1075713315.html

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