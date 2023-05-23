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الدفاع الروسية: استهداف مركز قيادة القوات الأوكرانية وتدمير مستودعين للوقود
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-150-جنديا-أوكرانيا-ومرتزقا-على--اتجاه-دونيتسك-وزابوروجيه-1077341812.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على اتجاه دونيتسك وزابوروجيه
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على اتجاه دونيتسك وزابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات "فوستوك" الروسية، قضت على ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا ومرتزقا. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T11:51+0000
2023-05-23T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتابعت الدفاع في بيانها: "قضت القوات الروسية على مجموعة من المخربين الأوكرانيين، ودمرت خلال اليوم 4 قطع من المعدات العسكرية".وبحسب البيان: "في جنوب دونيتسك واتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الجوية المدفعية لمجموعة "فوستوك" التابعة القوات الروسية وحدات العدو في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في مارفوبول ومالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا وكامينسكوي وزابوروجيه".وقالت وزارة الدفاع: "في منطقة أولغوفسكي في مقاطعة زابوروجيه، تم إحباط أعمال مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية. وخلال الـ24 الساعة الماضية تم القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي".وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة و235 طائرة هليكوبتر و4273 طائرة دون طيار و 424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9275 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1100 قاذفة صواريخ متعددة و4887 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 10395 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230523/القوات-الروسية--تدمر-مستودعين-للذخيرة-من-اللواءين-الميكانيكيين-60-و64-الأوكرانيين-1077341329.html
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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على اتجاه دونيتسك وزابوروجيه

11:51 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 23.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات "فوستوك" الروسية، قضت على ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا ومرتزقا.
وتابعت الدفاع في بيانها: "قضت القوات الروسية على مجموعة من المخربين الأوكرانيين، ودمرت خلال اليوم 4 قطع من المعدات العسكرية".
وبحسب البيان: "في جنوب دونيتسك واتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الجوية المدفعية لمجموعة "فوستوك" التابعة القوات الروسية وحدات العدو في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في مارفوبول ومالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا وكامينسكوي وزابوروجيه".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة من اللواءين الميكانيكيين 60 و64 الأوكرانيين
11:29 GMT
وقالت وزارة الدفاع: "في منطقة أولغوفسكي في مقاطعة زابوروجيه، تم إحباط أعمال مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية. وخلال الـ24 الساعة الماضية تم القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي".
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة و235 طائرة هليكوبتر و4273 طائرة دون طيار و 424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9275 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1100 قاذفة صواريخ متعددة و4887 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 10395 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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