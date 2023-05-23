https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-150-جنديا-أوكرانيا-ومرتزقا-على--اتجاه-دونيتسك-وزابوروجيه-1077341812.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على اتجاه دونيتسك وزابوروجيه
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على اتجاه دونيتسك وزابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات "فوستوك" الروسية، قضت على ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا ومرتزقا. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T11:51+0000
2023-05-23T11:51+0000
2023-05-23T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتابعت الدفاع في بيانها: "قضت القوات الروسية على مجموعة من المخربين الأوكرانيين، ودمرت خلال اليوم 4 قطع من المعدات العسكرية".وبحسب البيان: "في جنوب دونيتسك واتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الجوية المدفعية لمجموعة "فوستوك" التابعة القوات الروسية وحدات العدو في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في مارفوبول ومالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا وكامينسكوي وزابوروجيه".وقالت وزارة الدفاع: "في منطقة أولغوفسكي في مقاطعة زابوروجيه، تم إحباط أعمال مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية. وخلال الـ24 الساعة الماضية تم القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي".وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة و235 طائرة هليكوبتر و4273 طائرة دون طيار و 424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9275 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1100 قاذفة صواريخ متعددة و4887 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 10395 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230523/القوات-الروسية--تدمر-مستودعين-للذخيرة-من-اللواءين-الميكانيكيين-60-و64-الأوكرانيين-1077341329.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على اتجاه دونيتسك وزابوروجيه
11:51 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 23.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات "فوستوك" الروسية، قضت على ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا ومرتزقا.
وتابعت الدفاع في بيانها: "قضت القوات الروسية على مجموعة من المخربين الأوكرانيين، ودمرت خلال اليوم 4 قطع من المعدات العسكرية".
وبحسب البيان: "في جنوب دونيتسك واتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الجوية المدفعية لمجموعة "فوستوك" التابعة القوات الروسية وحدات العدو في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في مارفوبول ومالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا وكامينسكوي وزابوروجيه".
وقالت وزارة الدفاع: "في منطقة أولغوفسكي في مقاطعة زابوروجيه، تم إحباط أعمال مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية. وخلال الـ24 الساعة الماضية تم القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي".
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة و235 طائرة هليكوبتر و4273 طائرة دون طيار و 424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9275 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1100 قاذفة صواريخ متعددة و4887 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 10395 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.