https://sputnikarabic.ae/20230523/القوات-الروسية--تدمر-مستودعين-للذخيرة-من-اللواءين-الميكانيكيين-60-و64-الأوكرانيين-1077341329.html
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة من اللواءين الميكانيكيين 60 و64 الأوكرانيين
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة من اللواءين الميكانيكيين 60 و64 الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعين للذخيرة من اللواءين الميكانيكيين 60 و 64 التابعين للقوات الأوكرانية. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T11:29+0000
2023-05-23T11:29+0000
2023-05-23T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، خلال العمليات النشطة للوحدات، خلال الـ 24 الساعة الماضية، حيدت الضربات الجوية والمدفعية من وحدات "الجنوب" ما يصل إلى 375 جنديا أوكرانيا".وبحسب وزارة الدفاع: "دمرت وحدات "الجنوب" 5 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومدفع هاوتزر من طراز " دي-30"، ومحطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع " AN / TPQ-50".وتابع البيان: "تم تدمير مستودعين للذخيرة من اللواءين الميكانيكيين 60 و64 التابعين للقوات الأوكرانية في منطقة فيرخنيكامنسك وستوبوشيك في جمهورية دونيتسك الشعبية".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة و235 طائرة هليكوبتر و4273 طائرة دون طيار و 424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9275 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1100 قاذفة صواريخ متعددة و4887 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 10395 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-كييف-اتجهت-بعد-هزيمتها-في-أرتيوموفسك-للأعمال-الإرهابية-في-مقاطعة-بيلغورود-1077341026.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة من اللواءين الميكانيكيين 60 و64 الأوكرانيين
11:29 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 12:20 GMT 23.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعين للذخيرة من اللواءين الميكانيكيين 60 و 64 التابعين للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، خلال العمليات النشطة للوحدات، خلال الـ 24 الساعة الماضية، حيدت الضربات الجوية والمدفعية من وحدات "الجنوب" ما يصل إلى 375 جنديا أوكرانيا".
وبحسب وزارة الدفاع: "دمرت وحدات "الجنوب" 5 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومدفع هاوتزر من طراز " دي-30"، ومحطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع " AN / TPQ-50".
وتابع البيان: "تم تدمير مستودعين للذخيرة من اللواءين الميكانيكيين 60 و64 التابعين للقوات الأوكرانية في منطقة فيرخنيكامنسك وستوبوشيك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة و235 طائرة هليكوبتر و4273 طائرة دون طيار و 424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9275 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1100 قاذفة صواريخ متعددة و4887 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 10395 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.