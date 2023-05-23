https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لعملية-تدمير-وتحييد-المخربين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-بيلغورود-1077346591.html

الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لعملية تدمير وتحييد المخربين الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود

الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لعملية تدمير وتحييد المخربين الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية استهداف وتدمير المركبات والقطع العسكرية التابعة للتشكيلات القومية الأوكرانية عند الحدود بين مقاطعة... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T12:35+0000

2023-05-23T12:35+0000

2023-05-23T12:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067083373_0:123:1424:924_1920x0_80_0_0_856bbf34457b7f9329f048c3e9e8e075.jpg

وأظهرت اللقطات رتلًا لمجموعة مركبات أوكرانية تم تسجيلها من طائرة مسيرة وجهت ضربات للتشكيلات الأوكرانية، بالإضافة إلى ضربات مدفعية للقوات المتمركزة على المراكز الحدودية.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، هزيمة التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة التي تسللت إلى منطقة غرايفورونسكي في مقاطعة بيلغورود، لافتةً إلى أنها حيدت أكثر من 70 إرهابيا.وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن نظام كييف، بعد أن تعرض للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك، شرع في القيام بأعمال إرهابية ضد السكان المدنيين".

https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-كييف-اتجهت-بعد-هزيمتها-في-أرتيوموفسك-للأعمال-الإرهابية-في-مقاطعة-بيلغورود-1077341026.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا