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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لعملية-تدمير-وتحييد-المخربين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-بيلغورود-1077346591.html
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لعملية تدمير وتحييد المخربين الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لعملية تدمير وتحييد المخربين الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية استهداف وتدمير المركبات والقطع العسكرية التابعة للتشكيلات القومية الأوكرانية عند الحدود بين مقاطعة... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T12:35+0000
2023-05-23T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات رتلًا لمجموعة مركبات أوكرانية تم تسجيلها من طائرة مسيرة وجهت ضربات للتشكيلات الأوكرانية، بالإضافة إلى ضربات مدفعية للقوات المتمركزة على المراكز الحدودية.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، هزيمة التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة التي تسللت إلى منطقة غرايفورونسكي في مقاطعة بيلغورود، لافتةً إلى أنها حيدت أكثر من 70 إرهابيا.وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن نظام كييف، بعد أن تعرض للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك، شرع في القيام بأعمال إرهابية ضد السكان المدنيين".
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-كييف-اتجهت-بعد-هزيمتها-في-أرتيوموفسك-للأعمال-الإرهابية-في-مقاطعة-بيلغورود-1077341026.html
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روسيا

الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لعملية تدمير وتحييد المخربين الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود

12:35 GMT 23.05.2023
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة روسية من طراز "سو-25"
مقاتلة قاذفة روسية من طراز سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Министерство обороны РФ
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية استهداف وتدمير المركبات والقطع العسكرية التابعة للتشكيلات القومية الأوكرانية عند الحدود بين مقاطعة بيلغورود وأوكرانيا.
وأظهرت اللقطات رتلًا لمجموعة مركبات أوكرانية تم تسجيلها من طائرة مسيرة وجهت ضربات للتشكيلات الأوكرانية، بالإضافة إلى ضربات مدفعية للقوات المتمركزة على المراكز الحدودية.
مدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: كييف اتجهت بعد هزيمتها في أرتيوموفسك للأعمال الإرهابية في مقاطعة بيلغورود
11:20 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، هزيمة التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة التي تسللت إلى منطقة غرايفورونسكي في مقاطعة بيلغورود، لافتةً إلى أنها حيدت أكثر من 70 إرهابيا.
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن نظام كييف، بعد أن تعرض للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك، شرع في القيام بأعمال إرهابية ضد السكان المدنيين".
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