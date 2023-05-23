https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-كييف-اتجهت-بعد-هزيمتها-في-أرتيوموفسك-للأعمال-الإرهابية-في-مقاطعة-بيلغورود-1077341026.html
الدفاع الروسية: كييف اتجهت بعد هزيمتها في أرتيوموفسك للأعمال الإرهابية في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: كييف اتجهت بعد هزيمتها في أرتيوموفسك للأعمال الإرهابية في مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، هزيمة التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة التي تسللت إلى منطقة غرايفورونسكي في مقاطعة بيلغورود، لافتة إلى أنها... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T11:20+0000
2023-05-23T11:20+0000
2023-05-23T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن نظام كييف، بعد أن تعرض للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك، شرع في القيام بأعمال إرهابية ضد السكان المدنيين".وتابعت الدفاع: "في منطقة غرايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود، تسللت وحدة من التشكيلات القومية الأوكرانية الأراضي الروسية، حيث تم إطلاق عملية مكافحة الإرهاب، تم صد وتحييد التشكيلات القومية من خلال الضربات الجوية ونيران المدفعية والأعمال النشطة للوحدات التي تغطي حدود المنطقة العسكرية الغربية".وأضافت الوزارة أنه تم تحييد أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا وأربع عربات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة"، لافتة إلى أنه تم دحر فلول القوميين إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمر القصف حتى تم القضاء عليهم بالكامل".
https://sputnikarabic.ae/20230523/سلطات-مقاطعة-بيلغورود-تواصل-تطهير-المنطقة-بعد-تسلل-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-1077330012.html
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روسيا
الدفاع الروسية: كييف اتجهت بعد هزيمتها في أرتيوموفسك للأعمال الإرهابية في مقاطعة بيلغورود
11:20 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 23.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، هزيمة التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة التي تسللت إلى منطقة غرايفورونسكي في مقاطعة بيلغورود، لافتة إلى أنها حيدت أكثر من 70 إرهابيا.
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن نظام كييف، بعد أن تعرض للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك، شرع في القيام بأعمال إرهابية ضد السكان المدنيين".
وتابعت الدفاع: "في منطقة غرايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود، تسللت وحدة من التشكيلات القومية الأوكرانية الأراضي الروسية، حيث تم إطلاق عملية مكافحة الإرهاب، تم صد وتحييد التشكيلات القومية من خلال الضربات الجوية ونيران المدفعية والأعمال النشطة للوحدات التي تغطي حدود المنطقة العسكرية الغربية".
وأضافت الوزارة أنه تم تحييد أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا وأربع عربات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة"، لافتة إلى أنه تم دحر فلول القوميين إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمر القصف حتى تم القضاء عليهم بالكامل".