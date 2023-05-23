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الدفاع الروسية: استهداف مركز قيادة القوات الأوكرانية وتدمير مستودعين للوقود
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-كييف-اتجهت-بعد-هزيمتها-في-أرتيوموفسك-للأعمال-الإرهابية-في-مقاطعة-بيلغورود-1077341026.html
الدفاع الروسية: كييف اتجهت بعد هزيمتها في أرتيوموفسك للأعمال الإرهابية في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: كييف اتجهت بعد هزيمتها في أرتيوموفسك للأعمال الإرهابية في مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، هزيمة التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة التي تسللت إلى منطقة غرايفورونسكي في مقاطعة بيلغورود، لافتة إلى أنها... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T11:20+0000
2023-05-23T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن نظام كييف، بعد أن تعرض للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك، شرع في القيام بأعمال إرهابية ضد السكان المدنيين".وتابعت الدفاع: "في منطقة غرايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود، تسللت وحدة من التشكيلات القومية الأوكرانية الأراضي الروسية، حيث تم إطلاق عملية مكافحة الإرهاب، تم صد وتحييد التشكيلات القومية من خلال الضربات الجوية ونيران المدفعية والأعمال النشطة للوحدات التي تغطي حدود المنطقة العسكرية الغربية".وأضافت الوزارة أنه تم تحييد أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا وأربع عربات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة"، لافتة إلى أنه تم دحر فلول القوميين إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمر القصف حتى تم القضاء عليهم بالكامل".
https://sputnikarabic.ae/20230523/سلطات-مقاطعة-بيلغورود-تواصل-تطهير-المنطقة-بعد-تسلل-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-1077330012.html
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روسيا

الدفاع الروسية: كييف اتجهت بعد هزيمتها في أرتيوموفسك للأعمال الإرهابية في مقاطعة بيلغورود

11:20 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 23.05.2023)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022
مدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، هزيمة التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة التي تسللت إلى منطقة غرايفورونسكي في مقاطعة بيلغورود، لافتة إلى أنها حيدت أكثر من 70 إرهابيا.
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن نظام كييف، بعد أن تعرض للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك، شرع في القيام بأعمال إرهابية ضد السكان المدنيين".
مدرعات قوات الجيش الروسي في منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
سلطات مقاطعة بيلغورود تواصل تطهير المنطقة بعد تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية
05:15 GMT
وتابعت الدفاع: "في منطقة غرايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود، تسللت وحدة من التشكيلات القومية الأوكرانية الأراضي الروسية، حيث تم إطلاق عملية مكافحة الإرهاب، تم صد وتحييد التشكيلات القومية من خلال الضربات الجوية ونيران المدفعية والأعمال النشطة للوحدات التي تغطي حدود المنطقة العسكرية الغربية".
وأضافت الوزارة أنه تم تحييد أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا وأربع عربات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة"، لافتة إلى أنه تم دحر فلول القوميين إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمر القصف حتى تم القضاء عليهم بالكامل".
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