عربي
https://sputnikarabic.ae/20230523/سلطات-مقاطعة-بيلغورود-تواصل-تطهير-المنطقة-بعد-تسلل-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-1077330012.html
سلطات مقاطعة بيلغورود تواصل تطهير المنطقة بعد تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية
سلطات مقاطعة بيلغورود تواصل تطهير المنطقة بعد تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن وزارة الدفاع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية تواصل تطهير منطقة "غريفورونسكي" في مقاطعة بيلغورود،... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T05:15+0000
2023-05-23T05:15+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059259746_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_4ad68c692a394099d9ba0c7a9a54d122.jpg
وأشار غلادكوف في بيان نشره على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، صباح اليوم الثلاثاء، قال فيه: "فيما يتعلق بالوضع في منطقة غريفورونسكي تواصل وزارة الدفاع تطهير المنطقة جنبًا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون".وناشد غلادكوف سكان منطقة غريفورونسكي بأخذ الحيطة والحذر وإبلاغ السلطات المحلية والأمنية في حال رصد أي مجموعات مشبوهة في المنطقة.وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.وكتب غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المباني الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، تحطم السقف".
https://sputnikarabic.ae/20230522/حاكم-بيلغورود-الروسية-يكشف-عن-هجمات-أوكرانية-بواسطة-المسيرات-1077328190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059259746_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_d4fd380ad77509cc9c26445303a8ab8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سلطات مقاطعة بيلغورود تواصل تطهير المنطقة بعد تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية

05:15 GMT 23.05.2023
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورمدرعات قوات الجيش الروسي في منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022
مدرعات قوات الجيش الروسي في منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Anton Vergun
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن وزارة الدفاع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية تواصل تطهير منطقة "غريفورونسكي" في مقاطعة بيلغورود، حيث تسللت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية عبر الحدود.
وأشار غلادكوف في بيان نشره على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، صباح اليوم الثلاثاء، قال فيه: "فيما يتعلق بالوضع في منطقة غريفورونسكي تواصل وزارة الدفاع تطهير المنطقة جنبًا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون".
وناشد غلادكوف سكان منطقة غريفورونسكي بأخذ الحيطة والحذر وإبلاغ السلطات المحلية والأمنية في حال رصد أي مجموعات مشبوهة في المنطقة.
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم بيلغورود الروسية يكشف عن هجمات أوكرانية بواسطة المسيرات
أمس, 22:39 GMT
وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.
وكتب غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المباني الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، تحطم السقف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала