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الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-27" تمنع قاذفات أمريكية من انتهاك الأجواء الروسية
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-مقاتلة-سو-27--تمنع-قاذفات-أمريكية-من-انتهاك-الأجواء-الروسية-1077360745.html
الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-27" تمنع قاذفات أمريكية من انتهاك الأجواء الروسية
الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-27" تمنع قاذفات أمريكية من انتهاك الأجواء الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز "سو-27" اعترضت قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز "بي-1 بي" كانتا تحلقان فوق بحر... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T18:03+0000
2023-05-23T18:31+0000
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وقال مركز الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع، إن الرادارات الروسية فوق مياه بحر البلطيق رصدت هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية.وأضاف البيان "على الفور انطلقت مقاتلة سو-27 تابعة لأسطول بحر البلطيق من أجل منع انتهاك الحدود".وأوضح البيان أن طاقم المقاتلة الروسية صنف الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان من طراز "بي-1 بي" من سلاح الجو الأمريكي.وأكد البيان أن المقاتلة الروسية نجحت في إبعاد القاذفتين الأمريكيتين عن حدود روسيا، ثم عادت إلى قاعدتها سالمة.وأشار إلى أن المقاتلة الروسية نفذت مهمتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.كما شددت وزارة الدفاع الروسية على أن "انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية غير مسموح به".
https://sputnikarabic.ae/20230322/صحيفة-دوريات-قاذفات-بي-52-الأمريكية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-قد-تؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1075013011.html
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وزارة الدفاع الروسية, الجيش الروسي, الجيش الأمريكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
وزارة الدفاع الروسية, الجيش الروسي, الجيش الأمريكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-27" تمنع قاذفات أمريكية من انتهاك الأجواء الروسية

18:03 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 18:31 GMT 23.05.2023)
© Sputnik . Vitaly Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسو-27
سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز "سو-27" اعترضت قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز "بي-1 بي" كانتا تحلقان فوق بحر البلطيق، حيث نجحت في منعهما من انتهاك الأجواء الروسية.
وقال مركز الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع، إن الرادارات الروسية فوق مياه بحر البلطيق رصدت هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية.
وأضاف البيان "على الفور انطلقت مقاتلة سو-27 تابعة لأسطول بحر البلطيق من أجل منع انتهاك الحدود".
قاذفة قنابل بي-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
صحيفة: دوريات قاذفات "بي-52" الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
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وأوضح البيان أن طاقم المقاتلة الروسية صنف الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان من طراز "بي-1 بي" من سلاح الجو الأمريكي.
وأكد البيان أن المقاتلة الروسية نجحت في إبعاد القاذفتين الأمريكيتين عن حدود روسيا، ثم عادت إلى قاعدتها سالمة.
وأشار إلى أن المقاتلة الروسية نفذت مهمتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
كما شددت وزارة الدفاع الروسية على أن "انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية غير مسموح به".
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