https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-مقاتلة-سو-27--تمنع-قاذفات-أمريكية-من-انتهاك-الأجواء-الروسية-1077360745.html

الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-27" تمنع قاذفات أمريكية من انتهاك الأجواء الروسية

الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-27" تمنع قاذفات أمريكية من انتهاك الأجواء الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز "سو-27" اعترضت قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز "بي-1 بي" كانتا تحلقان فوق بحر... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T18:03+0000

2023-05-23T18:03+0000

2023-05-23T18:31+0000

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وقال مركز الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع، إن الرادارات الروسية فوق مياه بحر البلطيق رصدت هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية.وأضاف البيان "على الفور انطلقت مقاتلة سو-27 تابعة لأسطول بحر البلطيق من أجل منع انتهاك الحدود".وأوضح البيان أن طاقم المقاتلة الروسية صنف الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان من طراز "بي-1 بي" من سلاح الجو الأمريكي.وأكد البيان أن المقاتلة الروسية نجحت في إبعاد القاذفتين الأمريكيتين عن حدود روسيا، ثم عادت إلى قاعدتها سالمة.وأشار إلى أن المقاتلة الروسية نفذت مهمتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.كما شددت وزارة الدفاع الروسية على أن "انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية غير مسموح به".

https://sputnikarabic.ae/20230322/صحيفة-دوريات-قاذفات-بي-52-الأمريكية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-قد-تؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1075013011.html

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