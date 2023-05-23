https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الهولندية-ننتظر-الضوء-الأخضر-من-أمريكا-لبدء-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين--1077334120.html
الدفاع الهولندية: ننتظر "الضوء الأخضر" من أمريكا لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين
الدفاع الهولندية: ننتظر "الضوء الأخضر" من أمريكا لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين
قالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، اليوم الثلاثاء، إن هولندا تنتظر "الضوء الأخضر" من الولايات المتحدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T08:37+0000
2023-05-23T08:37+0000
2023-05-23T08:37+0000
العالم
أخبار هولندا
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وأضافت أولونغرين: "نعمل على تحديد موعد لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على " إف 16"، ومن المهم بدء التدريب في أقرب وقت ممكن لكننا نحتاج إلى ضوء أخضر من واشنطن".وأشارت إلى أن هولندا تنسق أيضا جهودها التدريبية التجريبية مع بلجيكا والدانمرك والمملكة المتحدة.وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، بدأت بتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16".و في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مصدر في البنتاغون، أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تعترض على احتمال تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16" من قبل دول أخرى. في الوقت نفسه، وفقًا للمصدر، لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار بشأن نقل المقاتلين بعد، وشكك البنتاغون مرارًا وتكرارًا في حاجة أوكرانيا لهم في المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230504/هولندا-تعمل-مع-شركائها-على-خيارات-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-1076669725.html
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العالم, أخبار هولندا
الدفاع الهولندية: ننتظر "الضوء الأخضر" من أمريكا لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين
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قالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، اليوم الثلاثاء، إن هولندا تنتظر "الضوء الأخضر" من الولايات المتحدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات إف -16.
وأضافت أولونغرين: "نعمل على تحديد موعد لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على " إف 16"، ومن المهم بدء التدريب في أقرب وقت ممكن لكننا نحتاج إلى ضوء أخضر من واشنطن".
وأشارت إلى أن هولندا تنسق أيضا جهودها التدريبية التجريبية مع بلجيكا والدانمرك والمملكة المتحدة.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، بدأت بتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16".
و في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مصدر في البنتاغون، أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تعترض على احتمال تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16" من قبل دول أخرى. في الوقت نفسه، وفقًا للمصدر، لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار بشأن نقل المقاتلين بعد، وشكك البنتاغون مرارًا وتكرارًا في حاجة أوكرانيا لهم في المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا.