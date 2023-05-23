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https://sputnikarabic.ae/20230523/الدوري-الإيطالي-خصم-10-نقاط-من-رصيد-يوفنتوس-وتراجعه-إلى-المركز-السابع-1077331865.html
الدوري الإيطالي.. خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس وتراجعه إلى المركز السابع
الدوري الإيطالي.. خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس وتراجعه إلى المركز السابع
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، خصم عشر نقاط من رصيد نادي يوفنتوس في الموسم الحالي. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T06:25+0000
2023-05-23T06:26+0000
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إيطاليا
نادي يوفنتوس الإيطالي
الأخبار
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وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان رسمي، إن "محكمة الاستئناف الفيدرالية، عاقبت فريق يوفنتوس بخصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي، ليتم الوفاء بها هذا الموسم، بسبب مخالفات مالية في صفقات انتقال اللاعبين لتوليد دخل أكبر في انتقالاتهم".وكان المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جوزيبي شيني، الذي يتولى القضية منذ مطلع 2022، طالب بخصم 11 نقطة من "البيانكونيري"، إلا أن محكمة الاستئناف، قررت خفض نقطة من طلب المدعي العام.ورغم مطالبة المدعي العام بمعاقبة عدد من مسؤولي النادي، على رأسهم نائب رئيس النادي سابقاً التشيكي بافيل نيدفيد، بالتجميد لمدة ثمانية أشهر عن أي أنشطة متعلقة بكرة القدم، إلا أن المحكمة برأتهم جميعاً من التهم التي كانت موجهة ضدهم.وبهذا القرار، يتراجع فريق المدرب ماسيمليانو أليغري من المرتبة الثانية المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل إلى السابعة برصيد 59 نقطة، لتضيع بذلك آماله في المشاركة في "التشامبيونز ليغ"، وتبقى مشاركته الدوري الأوروبي في يد فريقي روما وأتالانتا، وذلك قبل أسبوعين من نهاية الدوري.
https://sputnikarabic.ae/20230401/تقارير-اليويفا-يضع-شرطا-لمساعدة-يوفنتوس-بشأن-أزمة-احتيال-مالي-1075413468.html
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رياضة, منوعات, إيطاليا, نادي يوفنتوس الإيطالي, الأخبار
رياضة, منوعات, إيطاليا, نادي يوفنتوس الإيطالي, الأخبار

الدوري الإيطالي.. خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس وتراجعه إلى المركز السابع

06:25 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 06:26 GMT 23.05.2023)
© Juve.netيوفنتوس
يوفنتوس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Juve.net
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، خصم عشر نقاط من رصيد نادي يوفنتوس في الموسم الحالي.
وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان رسمي، إن "محكمة الاستئناف الفيدرالية، عاقبت فريق يوفنتوس بخصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي، ليتم الوفاء بها هذا الموسم، بسبب مخالفات مالية في صفقات انتقال اللاعبين لتوليد دخل أكبر في انتقالاتهم".
وكان المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جوزيبي شيني، الذي يتولى القضية منذ مطلع 2022، طالب بخصم 11 نقطة من "البيانكونيري"، إلا أن محكمة الاستئناف، قررت خفض نقطة من طلب المدعي العام.
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ورغم مطالبة المدعي العام بمعاقبة عدد من مسؤولي النادي، على رأسهم نائب رئيس النادي سابقاً التشيكي بافيل نيدفيد، بالتجميد لمدة ثمانية أشهر عن أي أنشطة متعلقة بكرة القدم، إلا أن المحكمة برأتهم جميعاً من التهم التي كانت موجهة ضدهم.
وبهذا القرار، يتراجع فريق المدرب ماسيمليانو أليغري من المرتبة الثانية المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل إلى السابعة برصيد 59 نقطة، لتضيع بذلك آماله في المشاركة في "التشامبيونز ليغ"، وتبقى مشاركته الدوري الأوروبي في يد فريقي روما وأتالانتا، وذلك قبل أسبوعين من نهاية الدوري.
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