https://sputnikarabic.ae/20230523/الرئاسة-العراقية-الرئيس-يتمتع-بكامل-صحته-ولم-يتعرض-لإصابات-1077350506.html
الرئاسة العراقية: الرئيس يتمتع بكامل صحته ولم يتعرض لإصابات
الرئاسة العراقية: الرئيس يتمتع بكامل صحته ولم يتعرض لإصابات
أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد يتمتع بكامل صحته، نافية تعرضه إلى إصابات. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T14:19+0000
2023-05-23T14:19+0000
2023-05-23T14:19+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفبركا زعمت فيه إصابة رشيد لدى نزوله من الطائرة.وأضاف البيان: "وبهذا الخصوص نؤكد أن الخبر عار عن الصحة، وأن الرئيس يتمتع بكامل صحته ويمارس أعماله بشكل معتاد في رئاسة الجمهورية".وأشار إلى أن الرئيس العراقي طوال الأيام السابقة وحتى اليوم الثلاثاء 23 مايو/ أيار 2023 مارس العديد من النشاطات التي تم نشرها وبثها عبر وسائل الإعلام.وقالت الرئاسة إن هذا "يؤكد أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لا صحة له".وذكرت أن المصادر التي تقف وراء هذه الشائعات معروفة ومكشوفة الأهداف، لافتا إلى أن المغرضين الذين يقفون خلفها يسعون إلى "إرباك المجتمع ومؤسسات الدولة، وهذا ما يُلزمنا باتخاذ الإجراءات القانونية لردعهم".ودعا البيان بعض وسائل الإعلام لتوخي الدقة والتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها والالتزام بمعايير المصداقية والمهنية في النشر.
https://sputnikarabic.ae/20230522/رئيس-الوزراء-العراقي-نعمل-على-توفير-كل-ما-تستلزمه-العملية-الانتخابية-1077310045.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الرئاسة العراقية: الرئيس يتمتع بكامل صحته ولم يتعرض لإصابات
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أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد يتمتع بكامل صحته، نافية تعرضه إلى إصابات.
جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة
الأنباء العراقية الرسمية.
وقال البيان إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفبركا زعمت فيه إصابة رشيد لدى نزوله من الطائرة.
وأضاف البيان: "وبهذا الخصوص نؤكد أن الخبر عار عن الصحة، وأن الرئيس يتمتع بكامل صحته ويمارس أعماله بشكل معتاد في رئاسة الجمهورية".
وأشار إلى أن الرئيس العراقي
طوال الأيام السابقة وحتى اليوم الثلاثاء 23 مايو/ أيار 2023 مارس العديد من النشاطات التي تم نشرها وبثها عبر وسائل الإعلام.
وقالت الرئاسة إن هذا "يؤكد أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لا صحة له".
وذكرت أن المصادر التي تقف وراء هذه الشائعات معروفة ومكشوفة الأهداف، لافتا إلى أن المغرضين الذين يقفون خلفها يسعون إلى "إرباك المجتمع ومؤسسات الدولة، وهذا ما يُلزمنا باتخاذ الإجراءات القانونية لردعهم".
ودعا البيان بعض وسائل الإعلام لتوخي الدقة والتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها والالتزام بمعايير المصداقية والمهنية في النشر.