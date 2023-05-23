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https://sputnikarabic.ae/20230523/اليمن-وفاة-6-أشخاص-اختناقا-أثناء-حفر-بئر-مياه-في-محافظة-حجة-1077364053.html
اليمن... وفاة 6 أشخاص اختناقا أثناء حفر بئر مياه في محافظة حجة
اليمن... وفاة 6 أشخاص اختناقا أثناء حفر بئر مياه في محافظة حجة
لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، اختناقاً أثناء حفر بئر للمياه في محافظة حجة شمال غربي اليمن. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T21:29+0000
2023-05-23T21:29+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حجة لوكالة "سبوتنيك" ستة شبان، بما في ذلك أربعة من نفس العائلة، جراء استنشاق عادم مولد كهربائي كانوا يستخدمونه في عملية حفر البئر في قرية الحدب بمديرية أفلح في حجة.وأوضح المصدر أن اثنين من الضحايا توفوا بسبب استنشاق العادم داخل البئر، في حين حاول اثنان آخران إنقاذهما وسقطا في البئر نتيجة انقطاع الأكسجين وتشبعها بثاني أكسيد الكربون.فيما حاول شخصان آخران إنقاذ الجميع ولكنهما واجها نفس المصير المأساوي. تعمل السلطات حالياً على انتشال جثث الضحايا الست وسط حالة من الصدمة بين أهالي القرية.وحسب إحصائيات سابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن 17.8 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى المياه النظيفة في البلد العربي الذي تمزقه الحرب الدائرة منذ أكثر من 8 أعوام.ويعاني اليمن للعام التاسع توالياً صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الأمم-المتحدة-مقتل-31-على-الأقل-في-اليمن-جراء-السيول-في-أبريل-1077141023.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, المبعوث الأممي إلى اليمن, صراع اليمن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, المبعوث الأممي إلى اليمن, صراع اليمن

اليمن... وفاة 6 أشخاص اختناقا أثناء حفر بئر مياه في محافظة حجة

21:29 GMT 23.05.2023
© Sputnikالتعليم في اليمن... مأساة مستمرة منذ سنوات ضحيتها الأطفال
التعليم في اليمن... مأساة مستمرة منذ سنوات ضحيتها الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
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لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، اختناقاً أثناء حفر بئر للمياه في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حجة لوكالة "سبوتنيك" ستة شبان، بما في ذلك أربعة من نفس العائلة، جراء استنشاق عادم مولد كهربائي كانوا يستخدمونه في عملية حفر البئر في قرية الحدب بمديرية أفلح في حجة.
أطفال يحفرون المقابر في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
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17 مايو, 13:33 GMT
وأوضح المصدر أن اثنين من الضحايا توفوا بسبب استنشاق العادم داخل البئر، في حين حاول اثنان آخران إنقاذهما وسقطا في البئر نتيجة انقطاع الأكسجين وتشبعها بثاني أكسيد الكربون.
فيما حاول شخصان آخران إنقاذ الجميع ولكنهما واجها نفس المصير المأساوي. تعمل السلطات حالياً على انتشال جثث الضحايا الست وسط حالة من الصدمة بين أهالي القرية.
وحسب إحصائيات سابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن 17.8 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى المياه النظيفة في البلد العربي الذي تمزقه الحرب الدائرة منذ أكثر من 8 أعوام.
ويعاني اليمن للعام التاسع توالياً صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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