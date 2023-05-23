https://sputnikarabic.ae/20230523/انقطاع-الكهرباء-في-قرية-حدودية-بروسيا-بعد-قصف-الجيش-الأوكراني-1077328792.html

انقطاع الكهرباء عن قرية حدودية في روسيا بعد قصف الجيش الأوكراني

انقطاع الكهرباء عن قرية حدودية في روسيا بعد قصف الجيش الأوكراني

أعلن رومان ستاروفويت، حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أن القرية الحدودية "كراسنوأوكتيابيرسكي" تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي بسبب قصف الجيش الأوكراني. 23.05.2023, سبوتنيك عربي

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2023-05-23T00:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

انقطاع التيار

روسيا

القوات الأوكرانية

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وقال ستاروفويت في قناته على تطبيق "تلغرام":وأشار حاكم مقاطعة كورسك إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء توجهت إلى القرية للتعامل مع الوضع.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أعمال التخريب الأوكرانية في مدينة بيلغورود تهدف إلى تحويل الانتباه بعيدًا عن خسارة أوكرانيا لمدينة آرتيوموفسك الاستراتيجية وتقليل التأثير السياسي لتلك الخسارة.

https://sputnikarabic.ae/20230522/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-المقاطعات-الأوكرانية-1077328643.html

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انقطاع التيار, روسيا, القوات الأوكرانية