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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/انقطاع-الكهرباء-في-قرية-حدودية-بروسيا-بعد-قصف-الجيش-الأوكراني-1077328792.html
انقطاع الكهرباء عن قرية حدودية في روسيا بعد قصف الجيش الأوكراني
انقطاع الكهرباء عن قرية حدودية في روسيا بعد قصف الجيش الأوكراني
أعلن رومان ستاروفويت، حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أن القرية الحدودية "كراسنوأوكتيابيرسكي" تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي بسبب قصف الجيش الأوكراني. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T00:40+0000
2023-05-23T00:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انقطاع التيار
روسيا
القوات الأوكرانية
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وقال ستاروفويت في قناته على تطبيق "تلغرام":وأشار حاكم مقاطعة كورسك إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء توجهت إلى القرية للتعامل مع الوضع.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أعمال التخريب الأوكرانية في مدينة بيلغورود تهدف إلى تحويل الانتباه بعيدًا عن خسارة أوكرانيا لمدينة آرتيوموفسك الاستراتيجية وتقليل التأثير السياسي لتلك الخسارة.
https://sputnikarabic.ae/20230522/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-المقاطعات-الأوكرانية-1077328643.html
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انقطاع التيار, روسيا, القوات الأوكرانية
انقطاع التيار, روسيا, القوات الأوكرانية

انقطاع الكهرباء عن قرية حدودية في روسيا بعد قصف الجيش الأوكراني

00:40 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 00:49 GMT 23.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك.
قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
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أعلن رومان ستاروفويت، حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أن القرية الحدودية "كراسنوأوكتيابيرسكي" تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي بسبب قصف الجيش الأوكراني.
وقال ستاروفويت في قناته على تطبيق "تلغرام":
"تم قصف قرية كراسنوأوكتيابيرسكي في منطقة غلوشوفسكي من قبل أوكرانيا. نتيجة لذلك، انقطع التيار الكهربائي عن القرية. لم يصب أحد".
وأشار حاكم مقاطعة كورسك إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء توجهت إلى القرية للتعامل مع الوضع.
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المقاطعات الأوكرانية
أمس, 23:52 GMT
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أعمال التخريب الأوكرانية في مدينة بيلغورود تهدف إلى تحويل الانتباه بعيدًا عن خسارة أوكرانيا لمدينة آرتيوموفسك الاستراتيجية وتقليل التأثير السياسي لتلك الخسارة.
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