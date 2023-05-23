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https://sputnikarabic.ae/20230523/بوتين-روسيا-تمر-بأوقات-ليست-بالسهلة-وهذه-هي-اللحظة-الحاسمة-لتعزيز-التماسك-والأسس-الروحية-1077348295.html
بوتين: روسيا تمر بأوقات عصيبة
بوتين: روسيا تمر بأوقات عصيبة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تمر بأوقات ليست بالسهلة، لكن الآن هذه اللحظة الحاسمة للتلاحم وتعزيز القيم الروحية للمجتمع، والعمل... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T14:00+0000
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روسيا
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وقال بوتين، في ختام حفل تسليم جوائز الدولة للإنجازات البارزة في مجالات الثقافة وعلوم الفضاء والتعليم وغيرها في قاعة "كاثرين الأولى" في الكرملين: "نعم، اليوم تكلمنا عن هذا الأمر أكثر من مرة، روسيا تمر بأوقات ليست بالسهلة وقلنا أيضا إنها لم تكن سهلة في أي وقت".وأضاف بوتين، بالقول: "هذا اليوم هو لحظة حاسمة لتوطيد تماسكنا وشحذ المشاعر الوطنية، والرغبة في تقوية أسسنا الروحية مهما كان، وخلق الظروف في مجالات الاقتصاد والإنتاج، وتربية شبابنا لتأمين المستقبل غير المشروط لبلادنا، وفي هذا أنتم تقدمون مساهمتكم الظاهرة والملموسة".
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بوتين: روسيا تمر بأوقات عصيبة

14:00 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 14:05 GMT 23.05.2023)
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تمر بأوقات ليست بالسهلة، لكن الآن هذه اللحظة الحاسمة للتلاحم وتعزيز القيم الروحية للمجتمع، والعمل على تنمية الاقتصاد.
وقال بوتين، في ختام حفل تسليم جوائز الدولة للإنجازات البارزة في مجالات الثقافة وعلوم الفضاء والتعليم وغيرها في قاعة "كاثرين الأولى" في الكرملين: "نعم، اليوم تكلمنا عن هذا الأمر أكثر من مرة، روسيا تمر بأوقات ليست بالسهلة وقلنا أيضا إنها لم تكن سهلة في أي وقت".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
بيسكوف يوضح طبيعة العلاقة الخاصة بين بوتين وأردوغان
أمس, 14:51 GMT
وأضاف بوتين، بالقول: "هذا اليوم هو لحظة حاسمة لتوطيد تماسكنا وشحذ المشاعر الوطنية، والرغبة في تقوية أسسنا الروحية مهما كان، وخلق الظروف في مجالات الاقتصاد والإنتاج، وتربية شبابنا لتأمين المستقبل غير المشروط لبلادنا، وفي هذا أنتم تقدمون مساهمتكم الظاهرة والملموسة".
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