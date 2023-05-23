https://sputnikarabic.ae/20230523/بوتين-يوضح-لماذا-كانت-هناك-حاجة-لعملية-عسكرية-خاصة-في-أوكرانيا-1077350112.html
بوتين يوضح لماذا كانت هناك حاجة لعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
بوتين يوضح لماذا كانت هناك حاجة لعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن العدو يشن حربه منذ 9 سنوات، موضحًا أن روسيا تحاول وقفها من خلال العملية العسكرية الخاصة. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T14:03+0000
2023-05-23T14:03+0000
2023-05-23T14:03+0000
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جاء ذلك في كلمته أثناء حفل، أقيم في الكرملين، لمنح جوائز الدولة للإنجازات البارزة في عدد من المجالات.وقال الرئيس الروسي: "الأصدقاء الأعزاء، للتو قال طبيب أطفال من دونباس إن بلده منذ 9 سنوات يصد الهجمات على السكان القاطنين فيه".وأضاف: "خلال 9 سنوات، كان عدونا، عدو شعبنا، يشن حربا ضد سكان دونباس".وتابع بوتين: "غالبًا يقال لنا ونسمع أن روسيا بدأت الحرب، لا، روسيا تحاول من خلال العملية العسكرية الخاصة وقف هذه الحرب التي تُشن ضدنا، ضد شعبنا، الذي جزء منه وبسبب الظلم التاريخي، أصبح خارج حدود الدولة الروسية التاريخية".وأردف: "لكن ذلك لم يمنعهم من أن يكونوا شعبنا، وروسيا تفعل ما بوسعها لحمايتهم، وبالطبع، ستبذل كل جهدها لأجل ذلك".وتنفّذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230523/بوتين-روسيا-تمر-بأوقات-ليست-بالسهلة-وهذه-هي-اللحظة-الحاسمة-لتعزيز-التماسك-والأسس-الروحية-1077348295.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بوتين يوضح لماذا كانت هناك حاجة لعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن العدو يشن حربه منذ 9 سنوات، موضحًا أن روسيا تحاول وقفها من خلال العملية العسكرية الخاصة.
جاء ذلك في كلمته أثناء حفل، أقيم في الكرملين، لمنح جوائز الدولة للإنجازات البارزة في عدد من المجالات.
وقال
الرئيس الروسي: "الأصدقاء الأعزاء، للتو قال طبيب أطفال من دونباس إن بلده منذ 9 سنوات يصد الهجمات على السكان القاطنين فيه".
وأضاف: "خلال 9 سنوات، كان عدونا، عدو شعبنا، يشن حربا ضد سكان دونباس".
وتابع بوتين: "غالبًا يقال لنا ونسمع أن روسيا بدأت الحرب، لا، روسيا تحاول من خلال العملية العسكرية الخاصة وقف هذه الحرب التي تُشن ضدنا، ضد شعبنا، الذي جزء منه وبسبب الظلم التاريخي، أصبح خارج حدود الدولة الروسية التاريخية".
وأردف: "لكن ذلك لم يمنعهم من أن يكونوا شعبنا، وروسيا تفعل ما بوسعها لحمايتهم، وبالطبع، ستبذل كل جهدها لأجل ذلك".
وتنفّذ روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.