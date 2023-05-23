https://sputnikarabic.ae/20230523/بوريل-يعلن-عن-بدء-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين--على-طائرات-إف-16-1077333117.html
بوريل يعلن عن بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف 16"
بوريل يعلن عن بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف 16"
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، بدأت بتدريب الطيارين... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T08:06+0000
2023-05-23T08:06+0000
2023-05-23T08:06+0000
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وقال: "أنا سعيد لأن تدريب الطيارين على مقاتلة " إف-16" قد بدأ في بعض البلدان. نعم، بدأ عدد من الدول بالفعل الاستعدادات، على سبيل المثال، بولندا".وتابع في حديثه: "الأمر سيستغرق وقتًا، لكن "كلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل".وأضاف بوريل: "الأبواب مفتوحة للتزويد، كان هذا هو الحال مع الدبابات. في النهاية يأتي قرار بدء الإمدادات اللازمة لأوكرانيا".وفي وقت سابق، قال بوريل، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الخبر السار هو أن البعثة الأوروبية قد أنجزت مهمتها الأولية، وأكملت تدريب 15000 جندي أوكراني، وبحلول نهاية العام، سنكون قد دربنا 15000 آخرين".يذكر أنه سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230522/بوريل-نستعد-في-أقرب-وقت-لتسليم-طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1077305371.html
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل يعلن عن بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف 16"
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، بدأت بتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16".
وقال: "أنا سعيد لأن تدريب الطيارين على مقاتلة " إف-16" قد بدأ في بعض البلدان. نعم، بدأ عدد من الدول بالفعل الاستعدادات، على سبيل المثال، بولندا".
وتابع في حديثه: "الأمر سيستغرق وقتًا، لكن "كلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل".
وأضاف بوريل: "الأبواب مفتوحة للتزويد، كان هذا هو الحال مع الدبابات. في النهاية يأتي قرار بدء الإمدادات اللازمة لأوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال بوريل، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الخبر السار هو أن البعثة الأوروبية قد أنجزت مهمتها الأولية، وأكملت تدريب 15000 جندي أوكراني، وبحلول نهاية العام، سنكون قد دربنا 15000 آخرين".
يذكر أنه سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.