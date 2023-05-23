https://sputnikarabic.ae/20230523/حادث-تصادم-تسلسلي-مميت-في-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-يخلف-عدة-قتلى-وجرحى-1077329187.html

حادث تصادم تسلسلي مميت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يخلف عدة قتلى وجرحى

حادث تصادم تسلسلي مميت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يخلف عدة قتلى وجرحى

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين في حادث اصطدام تسلسلي بين عدة سيارات على طريق سريع في صنيفيل بولاية كاليفورنيا... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T02:17+0000

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وقع الحادث الذي تورطت فيه ست سيارات بعد منتصف الليل بقليل.وقال المسؤولون إنه مع خروج ثلاثة سائقين من سياراتهم، اصطدمت سيارة أخرى بهم، مما دفع سيارتين إلى العبور فوق الحاجز الأوسط إلى الحارات الجنوبية، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".ونقل خمسة مصابين إلى مستشفى محلى. ويجري التحقيق في الحادث ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا بعد.وأعيد فتح الحارات المتجهة شمالا وجنوبا بعد إغلاقها لمدة تسع ساعات تقريبا، وفقا لوزارة النقل في كاليفورنيا.تشهد الولايات المتحدة بشكل مستمر حوادث المرور الخطرة، وتعمل السلطات على تعزيز إجراءات السلامة المرورية وتوعية السائقين بأهمية الالتزام بقوانين السير والقيادة الآمنة للحد من هذه الحوادث المأساوية.

https://sputnikarabic.ae/20230521/مقتل-ما-لا-يقل-عن-10-أشخاص-وإصابة-9-آخرين-في-إطلاق-نار-بولاية-باها-كاليفورنيا-المكسيكيبة--1077263688.html

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