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https://sputnikarabic.ae/20230523/حريق-متعمد-بمدرسة-داخلية-يودي-بحياة-20-طفلا-في-غيانا-1077329516.html
حريق متعمد بمدرسة داخلية يودي بحياة 20 طفلا في غيانا
حريق متعمد بمدرسة داخلية يودي بحياة 20 طفلا في غيانا
شهدت مدينة ماديا في جمهورية غيانا حادث حريق مروع في إحدى المدارس الداخلية، ما أسفر عن وفاة 20 طفلاً وإصابة آخرين. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T03:05+0000
2023-05-23T03:05+0000
مقتل أطفال
استهداف مدرسة
العالم
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وبحسب تصريحات رئيس جهاز الإطفاء في غيانا، دوان سكوتلاند، يشير التحقيق الأولي إلى أن الحريق كان متعمدًا.ووقع الحادث المأساوي ليلة الاثنين في عنبر الفتيات بإحدى المدارس الداخلية في مدينة ماديا، وهي عاصمة مقاطعة بوتارو-سيباروني الواقعة وسط البلاد، حيث اشتعلت النيران في المبنى الخشبي المكون من طابق واحد بشكل سريع، وانتشرت ألسنة اللهب والدخان الكثيف بشكل مروع.وفور وقوع الحادث، هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى الموقع للسيطرة على الحريق وإنقاذ الطلاب المحاصرين. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد الجهة التي تقف وراء هذا الفعل.وفي تصريح لصحيفة "ستابروك نيوز"، أكد دوان سكوتلاند رئيس جهاز الإطفاء في غيانا أن الحريق كان نتيجة عمل خبيث ومتعمد. وأشار أيضًا إلى أن التحقيقات الحالية لا تزال جارية لتحديد هوية الجناة وتحقيق العدالة لأرواح الضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20230504/ندوة-في-القاهرة-حول-سنوات-حكم-الرئيس-الفنزويلي-مادورو-1076667489.html
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مقتل أطفال, استهداف مدرسة, العالم
مقتل أطفال, استهداف مدرسة, العالم

حريق متعمد بمدرسة داخلية يودي بحياة 20 طفلا في غيانا

03:05 GMT 23.05.2023
© AFP 2023 / KENO GEORGEحريق متعمد بمدرسة داخلية يودي بحياة 20 طفلا في غيانا، 22 مايو 2023
حريق متعمد بمدرسة داخلية يودي بحياة 20 طفلا في غيانا، 22 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / KENO GEORGE
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شهدت مدينة ماديا في جمهورية غيانا حادث حريق مروع في إحدى المدارس الداخلية، ما أسفر عن وفاة 20 طفلاً وإصابة آخرين.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وبحسب تصريحات رئيس جهاز الإطفاء في غيانا، دوان سكوتلاند، يشير التحقيق الأولي إلى أن الحريق كان متعمدًا.
ووقع الحادث المأساوي ليلة الاثنين في عنبر الفتيات بإحدى المدارس الداخلية في مدينة ماديا، وهي عاصمة مقاطعة بوتارو-سيباروني الواقعة وسط البلاد، حيث اشتعلت النيران في المبنى الخشبي المكون من طابق واحد بشكل سريع، وانتشرت ألسنة اللهب والدخان الكثيف بشكل مروع.
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وفور وقوع الحادث، هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى الموقع للسيطرة على الحريق وإنقاذ الطلاب المحاصرين. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد الجهة التي تقف وراء هذا الفعل.
وفي تصريح لصحيفة "ستابروك نيوز"، أكد دوان سكوتلاند رئيس جهاز الإطفاء في غيانا أن الحريق كان نتيجة عمل خبيث ومتعمد. وأشار أيضًا إلى أن التحقيقات الحالية لا تزال جارية لتحديد هوية الجناة وتحقيق العدالة لأرواح الضحايا.
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