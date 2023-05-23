https://sputnikarabic.ae/20230523/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-إيران-تبعد-عنا-1500-كم-ولكننا-نجيد-القتال-في-الفناء-الخلفي-1077349373.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران تبعد عنا 1500 كم ولكننا نجيد القتال في الفناء الخلفي
رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران تبعد عنا 1500 كم ولكننا نجيد القتال في الفناء الخلفي
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إنه رغم ابتعاد إيران جغرافيا عن بلاده ما يزيد على 1500 كم، فإن الجيش الإسرائيلي "يجيد القتال في... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T13:53+0000
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية اليوم الثلاثاء عن الجنرال هرتسي هاليفي، أن إيران تبعد عن إسرائيل نحو 1500 كم، ولكن إسرائيل لديها القدرة على ضرب إيران، ولا "تبالي بلاده بما تحاول إيران بناءه من حولنا ومن الصعب على إيران أن تكون غير مبالية بالخط الذي نتخذه".وشدد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي على أن عملية استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لإيران ليست سهلة، ولكن بلاده تعرف كيف تقاتل في الفناء الخلفي، مضيفا "نحن بحاجة إلى بناء القدرات"، متابعا "إيران كبيرة ونحتاج إلى معرفة كيفية ضرب كل نقطة في هذه المنطقة الشاسعة، وهذا تحدّ مختلف عما فعلناه في الماضي".يُذكر أن تصريحات الجنرال هرتسي هاليفي جاءت خلال مشاركته في مؤتمر "هرتزليا 2023"، الذي يعقد في معهد "ريخمان" الإسرائيلي.يأتي ذلك بعدما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي".وأوضح غالانت، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه "إذا زادت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 90%، فستكون لذلك تبعات على الشرق الأوسط"، متهما إياها بخوض حرب استنزاف ضد إسرائيل عبر وكلائها القريبين من الحدود.وأضاف: "ضاعفنا هجماتنا لمنع محاولات إيران التمركز عسكريا في سوريا"، مؤكدا أن "عودة سوريا للجامعة العربية لا يعني أي تطور لنا، طالما أنها تستمر في السماح لوكلاء إيران بالعمل على أرضها".وتتهم إسرائيل ودول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، فيما تنفي طهران ذلك، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأهداف السلمية، ولا سيما إنتاج الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20230523/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-للرئيس-السوري-1077342729.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران
رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران تبعد عنا 1500 كم ولكننا نجيد القتال في الفناء الخلفي
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قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إنه رغم ابتعاد إيران جغرافيا عن بلاده ما يزيد على 1500 كم، فإن الجيش الإسرائيلي "يجيد القتال في الفناء الخلفي".
ونقلت صحيفة
"يسرائيل هايوم" العبرية اليوم الثلاثاء عن الجنرال هرتسي هاليفي، أن إيران تبعد عن إسرائيل نحو 1500 كم، ولكن إسرائيل لديها القدرة على ضرب إيران، ولا "تبالي بلاده بما تحاول إيران بناءه من حولنا ومن الصعب على إيران أن تكون غير مبالية بالخط الذي نتخذه".
وشدد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي
على أن عملية استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لإيران ليست سهلة، ولكن بلاده تعرف كيف تقاتل في الفناء الخلفي، مضيفا "نحن بحاجة إلى بناء القدرات"، متابعا "إيران كبيرة ونحتاج إلى معرفة كيفية ضرب كل نقطة في هذه المنطقة الشاسعة، وهذا تحدّ مختلف عما فعلناه في الماضي".
يُذكر أن تصريحات الجنرال هرتسي هاليفي جاءت خلال مشاركته في مؤتمر "هرتزليا 2023"، الذي يعقد في معهد "ريخمان" الإسرائيلي.
يأتي ذلك بعدما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة
لمنع إيران من حيازة سلاح نووي".
وأوضح غالانت، في تصريحات نقلتها صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه "إذا زادت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 90%، فستكون لذلك تبعات على الشرق الأوسط"، متهما إياها بخوض حرب استنزاف ضد إسرائيل عبر وكلائها القريبين من الحدود.
وأضاف: "ضاعفنا هجماتنا لمنع محاولات إيران التمركز عسكريا في سوريا"، مؤكدا أن "عودة سوريا للجامعة العربية
لا يعني أي تطور لنا، طالما أنها تستمر في السماح لوكلاء إيران بالعمل على أرضها".
وتتهم إسرائيل ودول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، فيما تنفي طهران ذلك، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأهداف السلمية، ولا سيما إنتاج الكهرباء.