عربي
الدفاع الروسية: استهداف مركز قيادة القوات الأوكرانية وتدمير مستودعين للوقود
https://sputnikarabic.ae/20230523/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-للرئيس-السوري-1077342729.html
رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه رسالة للرئيس السوري
رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه رسالة للرئيس السوري
وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، رسالة للرئيس السوري بشار الأسد وذلك خلال حديثه في مؤتمر "هرتسليا 2023". 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T12:14+0000
2023-05-23T12:14+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226007_0:0:1968:1106_1920x0_80_0_0_cd2a8cc11ffa2d7b7ee6a1b0d4d9b26e.jpg
وقال هاليفي: "سوريا بدأت تتعافى. الطريق طويل. الطلقة الأخيرة في الحرب الأهلية لم تطلق بعد"، على حد زعمه، دون مزيد من التوضيح.وأضاف: "إيران تستخدم سوريا كمنطقة حرب محتملة ضد إسرائيل. أُذكّر بشار الأسد بحقيقة مثيرة للاهتمام - كل دولة تمسكت بإيران في السنوات الأخيرة قد فشلت وتفشل بلا مستقبل. ليضع (الأسد) ذلك في الاعتبار"، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.وعلى مدى السنوات الأخيرة الماضية، نفذ الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على مواقع داخل الأراضي السورية، في عمليات تقول إسرائيل إنها تهدف إلى القضاء على ما تسميه "التموضع الإيراني".وبشأن المشهد الفلسطيني، قال رئيس الأركان الإسرائيلي: "هناك زيادة في العمليات الإرهابية في منطقتي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".وتابع: "الجيل (الفلسطيني) الشاب في يهودا والسامرة الذي لم يشهد عملية الدرع الواقي مخطئ في الاعتقاد بأن قوة الإرهاب ستحقق إنجازا كبيرا"، وذلك في إشارة لعملية عسكرية نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية عام 2002.ومضى بقوله: "الإحباط التام لديهم، فيما يتعلق بالعلاقة بنا وبالعالم، هذه الأمور هي وراء زيادة الإرهاب".وخاطب هاليفي السياسيين الإسرائيليين قائلا: "السلطة الفلسطينية خير من الفوضى في يهودا والسامرة أو صعود حماس إلى الحكم".وأضاف: "أدى القصف الصاروخي على سديروت في منتصف النهار قبل أسبوعين إلى استنتاج مفاده بأن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة".واعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي أن "حماس منظمة إرهابية، هكذا كانت، وهكذا ستكون، وربما لن تتغير"، مضيفا: "لدينا أدوات مدنية وعسكرية للعمل ضد حماس، ونهاجم غزة كلما لزم الأمر".
https://sputnikarabic.ae/20230523/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-في-رسالة-لإيران-هناك-تطورات-سلبية-قد-تؤدي-إلى-عملية-عسكرية-1077341473.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/حركة-حماس-ضربات-المقاومة-الموحدة-جزء-من-عملية-الرد-على-المجزرة-التي-ارتكبتها-إسرائيل-1076878048.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226007_0:0:1968:1476_1920x0_80_0_0_db8fa1ed57e5d78810fea7a4ef0d1966.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد

رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه رسالة للرئيس السوري

12:14 GMT 23.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationالرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة
الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبرTelegram
وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، رسالة للرئيس السوري بشار الأسد وذلك خلال حديثه في مؤتمر "هرتسليا 2023".
وقال هاليفي: "سوريا بدأت تتعافى. الطريق طويل. الطلقة الأخيرة في الحرب الأهلية لم تطلق بعد"، على حد زعمه، دون مزيد من التوضيح.
وأضاف: "إيران تستخدم سوريا كمنطقة حرب محتملة ضد إسرائيل. أُذكّر بشار الأسد بحقيقة مثيرة للاهتمام - كل دولة تمسكت بإيران في السنوات الأخيرة قد فشلت وتفشل بلا مستقبل. ليضع (الأسد) ذلك في الاعتبار"، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
وعلى مدى السنوات الأخيرة الماضية، نفذ الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على مواقع داخل الأراضي السورية، في عمليات تقول إسرائيل إنها تهدف إلى القضاء على ما تسميه "التموضع الإيراني".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
رئيس الأركان الإسرائيلي في رسالة لإيران: هناك تطورات سلبية قد تؤدي إلى عملية عسكرية
11:35 GMT
وبشأن المشهد الفلسطيني، قال رئيس الأركان الإسرائيلي: "هناك زيادة في العمليات الإرهابية في منطقتي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
وتابع: "الجيل (الفلسطيني) الشاب في يهودا والسامرة الذي لم يشهد عملية الدرع الواقي مخطئ في الاعتقاد بأن قوة الإرهاب ستحقق إنجازا كبيرا"، وذلك في إشارة لعملية عسكرية نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية عام 2002.
ومضى بقوله: "الإحباط التام لديهم، فيما يتعلق بالعلاقة بنا وبالعالم، هذه الأمور هي وراء زيادة الإرهاب".
أعمدة الدخان تتصاعد بعد قصف فصائل الفلسطينية موقع المخزن النفطي لمحطة كهربائية في عسقلان، جنوب إسرائيل 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
حركة حماس: ضربات المقاومة الموحدة جزء من عملية الرد على "المجزرة" التي ارتكبتها إسرائيل
10 مايو, 12:39 GMT
وخاطب هاليفي السياسيين الإسرائيليين قائلا: "السلطة الفلسطينية خير من الفوضى في يهودا والسامرة أو صعود حماس إلى الحكم".
وأضاف: "أدى القصف الصاروخي على سديروت في منتصف النهار قبل أسبوعين إلى استنتاج مفاده بأن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة".
واعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي أن "حماس منظمة إرهابية، هكذا كانت، وهكذا ستكون، وربما لن تتغير"، مضيفا: "لدينا أدوات مدنية وعسكرية للعمل ضد حماس، ونهاجم غزة كلما لزم الأمر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала