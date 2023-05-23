https://sputnikarabic.ae/20230523/رئيس-جهاز-الاستخبارات-الألماني-يتحدث-عن-وضع-روسيا-وقوتها-عسكريا-1077336050.html
رئيس جهاز الاستخبارات الألماني يتحدث عن وضع روسيا وقوتها عسكريا
رئيس جهاز الاستخبارات الألماني يتحدث عن وضع روسيا وقوتها عسكريا
أقر رئيس جهاز الاستخبارات الفيدرالية الألمانية، برونو كال، بأنه "لم ير أي علامات ضعف لروسيا على المستوى العسكري"، وذلك بعد مرور سنة على إطلاق العملية العسكرية... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T09:47+0000
2023-05-23T09:47+0000
2023-05-23T09:47+0000
العالم
رصد عسكري
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وقال رئيس الاستخبارات الألمانية خلال مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية: "ما زالت روسيا قادرة على القتال على المدى الطويل، وتزويد القوات بالعسكريين والأسلحة والذخيرة". ووفقا له، لا يمكن أن يكون هناك شك في الضعف في هذا الصدد أو أن موسكو قد تقلص أنشطتها قريبًا. وفي وقت سابق، لفت الخبير الاستراتيجي العسكري في وزارة الدفاع النمساوية، العقيد ماركوس ريزنر، الانتباه إلى حقيقة أن الكثيرين يحاولون المبالغة في ضعف الجيش الروسي، محذرا الجميع من قوة روسيا واعتبرها "خصمًا يجب أخذه على محمل الجد".
https://sputnikarabic.ae/20230516/رئيس-استخبارات-كييف-يصف-الجيش-الروسي-بأنه-من-أقوى-جيوش-العالم--1077111204.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
رئيس جهاز الاستخبارات الألماني يتحدث عن وضع روسيا وقوتها عسكريا
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أقر رئيس جهاز الاستخبارات الفيدرالية الألمانية، برونو كال، بأنه "لم ير أي علامات ضعف لروسيا على المستوى العسكري"، وذلك بعد مرور سنة على إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال رئيس الاستخبارات الألمانية خلال مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية: "ما زالت روسيا قادرة على القتال على المدى الطويل، وتزويد القوات بالعسكريين والأسلحة والذخيرة".
ووفقا له
، لا يمكن أن يكون هناك شك في الضعف في هذا الصدد أو أن موسكو قد تقلص أنشطتها قريبًا.
وفي وقت سابق، لفت الخبير الاستراتيجي العسكري في وزارة الدفاع النمساوية، العقيد ماركوس ريزنر، الانتباه إلى حقيقة أن الكثيرين يحاولون المبالغة في ضعف الجيش الروسي، محذرا الجميع من قوة روسيا واعتبرها "خصمًا يجب أخذه على محمل الجد".