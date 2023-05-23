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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/ضابط-أمريكي-رفيع-الولايات-المتحدة-والناتو-قد-يبدآن-عملية-عسكرية-في-أوكرانيا-1077350309.html
ضابط أمريكي رفيع: الولايات المتحدة والناتو قد يبدآن "عملية عسكرية" في أوكرانيا
ضابط أمريكي رفيع: الولايات المتحدة والناتو قد يبدآن "عملية عسكرية" في أوكرانيا
قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يقرران إجراء "عملية عسكرية" على أراضي أوكرانيا. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T14:17+0000
2023-05-23T14:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
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وأفاد ماغريغور بأن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يقرران إجراء "عملية" على أراضي أوكرانيا، ولا يرغبون الاعتراف بهزيمة نظام كييف".وأضاف ماكغريغور، في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom": "المزاج الداعم لكييف لا يزال قائما في واشنطن. أخشى أن يتم إحضار القوات الجوية والبرية الأمريكية مع قوات الناتو إلى أراضي غربي أوكرانيا في اللحظة الأخيرة من أجل إنقاذ السلطات الأوكرانية بطريقة ما من الإبادة الكاملة".ووفقا له، فإن الوضع الذي نشأ في منطقة الحرب قد يدفع الغرب للتدخل العلني. ويعتقد الجيش أن مثل هذه الأعمال تهدد بعواقب وخيمة.وأشار إلى أن هذا هو الخيار الذي اقترحته موسكو حتى قبل تدهور الوضع، ولكن بسبب خطأ الدول الغربية ضاعت هذه الفرصة.أقرا أيضا: ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-11-مسيرة-أوكرانية-و13-صاروخا-بعيد-المدى-1077348154.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

ضابط أمريكي رفيع: الولايات المتحدة والناتو قد يبدآن "عملية عسكرية" في أوكرانيا

14:17 GMT 23.05.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يقرران إجراء "عملية عسكرية" على أراضي أوكرانيا.
وأفاد ماغريغور بأن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يقرران إجراء "عملية" على أراضي أوكرانيا، ولا يرغبون الاعتراف بهزيمة نظام كييف".
وأضاف ماكغريغور، في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom": "المزاج الداعم لكييف لا يزال قائما في واشنطن. أخشى أن يتم إحضار القوات الجوية والبرية الأمريكية مع قوات الناتو إلى أراضي غربي أوكرانيا في اللحظة الأخيرة من أجل إنقاذ السلطات الأوكرانية بطريقة ما من الإبادة الكاملة".

أشار المستشار إلى أنه "بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك، بدأ البيت الأبيض يتحدث عن استحالة انتصار أوكرانيا".

جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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13:20 GMT
ووفقا له، فإن الوضع الذي نشأ في منطقة الحرب قد يدفع الغرب للتدخل العلني. ويعتقد الجيش أن مثل هذه الأعمال تهدد بعواقب وخيمة.

وأعرب ماكغريغور أن " أفضل طريقة لحل النزاع هي إعلان أوكرانيا دولة محايدة".

وأشار إلى أن هذا هو الخيار الذي اقترحته موسكو حتى قبل تدهور الوضع، ولكن بسبب خطأ الدول الغربية ضاعت هذه الفرصة.
أقرا أيضا: ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار

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