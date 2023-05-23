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عودة 2400 لاجئ أفغاني إلى وطنهم من إيران
عودة 2400 لاجئ أفغاني إلى وطنهم من إيران
عاد ما يقرب من 2400 لاجئ أفغاني إلى وطنهم من إيران، حسبما قالت وزارة شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية في بيان يوم الإثنين. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T04:33+0000
2023-05-23T04:33+0000
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وأفاد البيان "عاد إجمالي 2348 لاجئا أفغانيا إلى وطنهم الأم أفغانستان يوم الأحد بعد سنوات من العيش كلاجئين في إيران، وما زالت عملية عودة اللاجئين إلى بلادهم مستمرة".وقبل أسابيع، أفادت وكالة أنباء "بختار" التي تديرها الدولة أن أكثر من 54 ألف لاجئ أفغاني عادوا من إيران خلال الشهرين الماضيين.وبحسب ما ورد، كان يعيش أكثر من 2.5 مليون لاجئ أفغاني في إيران، وحوالي نفس العدد في باكستان، وفقا لوكالة شينخوا.وقد دعت الحكومة الأفغانية المؤقتة اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في الخارج، إلى العودة إلى ديارهم والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم الذي مزقته الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تحطم-مروحية-عسكرية-أفغانية-ومصرع-اثنين-من-طاقمها-1077284038.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار إيران, باكستان
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار إيران, باكستان

عودة 2400 لاجئ أفغاني إلى وطنهم من إيران

04:33 GMT 23.05.2023
© AFP 2023 / SHAFIULLAH KAKARفتيات أفغانيات صغيرات في أثناء شرب المياه في إحدى مناطق أفغانستان، 23 يناير/ كانون الثاني 2023
فتيات أفغانيات صغيرات في أثناء شرب المياه في إحدى مناطق أفغانستان، 23 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / SHAFIULLAH KAKAR
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عاد ما يقرب من 2400 لاجئ أفغاني إلى وطنهم من إيران، حسبما قالت وزارة شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية في بيان يوم الإثنين.
وأفاد البيان "عاد إجمالي 2348 لاجئا أفغانيا إلى وطنهم الأم أفغانستان يوم الأحد بعد سنوات من العيش كلاجئين في إيران، وما زالت عملية عودة اللاجئين إلى بلادهم مستمرة".
وقبل أسابيع، أفادت وكالة أنباء "بختار" التي تديرها الدولة أن أكثر من 54 ألف لاجئ أفغاني عادوا من إيران خلال الشهرين الماضيين.
وبحسب ما ورد، كان يعيش أكثر من 2.5 مليون لاجئ أفغاني في إيران، وحوالي نفس العدد في باكستان، وفقا لوكالة شينخوا.
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وقد دعت الحكومة الأفغانية المؤقتة اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في الخارج، إلى العودة إلى ديارهم والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم الذي مزقته الحرب.
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