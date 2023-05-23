https://sputnikarabic.ae/20230523/عودة-2400-لاجئ-أفغاني-إلى-وطنهم-من-إيران-1077329902.html
عودة 2400 لاجئ أفغاني إلى وطنهم من إيران
عودة 2400 لاجئ أفغاني إلى وطنهم من إيران
عاد ما يقرب من 2400 لاجئ أفغاني إلى وطنهم من إيران، حسبما قالت وزارة شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية في بيان يوم الإثنين. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T04:33+0000
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وأفاد البيان "عاد إجمالي 2348 لاجئا أفغانيا إلى وطنهم الأم أفغانستان يوم الأحد بعد سنوات من العيش كلاجئين في إيران، وما زالت عملية عودة اللاجئين إلى بلادهم مستمرة".وقبل أسابيع، أفادت وكالة أنباء "بختار" التي تديرها الدولة أن أكثر من 54 ألف لاجئ أفغاني عادوا من إيران خلال الشهرين الماضيين.وبحسب ما ورد، كان يعيش أكثر من 2.5 مليون لاجئ أفغاني في إيران، وحوالي نفس العدد في باكستان، وفقا لوكالة شينخوا.وقد دعت الحكومة الأفغانية المؤقتة اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في الخارج، إلى العودة إلى ديارهم والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم الذي مزقته الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تحطم-مروحية-عسكرية-أفغانية-ومصرع-اثنين-من-طاقمها-1077284038.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار إيران, باكستان
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار إيران, باكستان
عودة 2400 لاجئ أفغاني إلى وطنهم من إيران
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عاد ما يقرب من 2400 لاجئ أفغاني إلى وطنهم من إيران، حسبما قالت وزارة شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية في بيان يوم الإثنين.
وأفاد البيان "عاد إجمالي 2348 لاجئا أفغانيا إلى وطنهم الأم أفغانستان
يوم الأحد بعد سنوات من العيش كلاجئين في إيران، وما زالت عملية عودة اللاجئين إلى بلادهم مستمرة".
وقبل أسابيع، أفادت وكالة أنباء "بختار" التي تديرها الدولة أن أكثر من 54 ألف لاجئ أفغاني عادوا من إيران خلال الشهرين الماضيين.
وبحسب ما ورد، كان يعيش أكثر من 2.5 مليون لاجئ أفغاني في إيران، وحوالي نفس العدد في باكستان
، وفقا لوكالة شينخوا.
وقد دعت الحكومة الأفغانية المؤقتة اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في الخارج، إلى العودة إلى ديارهم والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم الذي مزقته الحرب.