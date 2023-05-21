https://sputnikarabic.ae/20230521/تحطم-مروحية-عسكرية-أفغانية-ومصرع-اثنين-من-طاقمها-1077284038.html

تحطم مروحية عسكرية أفغانية ومصرع اثنين من طاقمها

تحطم مروحية عسكرية أفغانية ومصرع اثنين من طاقمها

قالت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، إن مروحية عسكرية تحطمت شمالي البلاد بعد اصطدامها بقاعدة خطوط كهرباء، ما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل من طاقمها. 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T15:16+0000

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وقال بيان للوزارة إن المروحية "MD-530" كانت تقوم بدورية في المنطقة بعد إقلاعها من مقاطعة بلخ الشمالية، وتحطمت في منطقة كليم في مقاطعة سامانجان.في سبتمبر/ أيلول الماضي، تحطمت مروحية بلاك هوك تابعة لحكومة طالبان، بعد الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان، خلال دورة تدريبية في كابول، ما أسفر عن مقتل طيارين وأحد أفراد الطاقم.عند الخروج من البلاد في عام 2021، ترك الجيش الأمريكي وراءه طائرات ومركبات وأسلحة ومعدات أخرى بمليارات الدولارات، قال إن الكثير منها أصبح غير صالح للعمل.كما تم نقل بعض طائرات الهليكوبتر من قبل القوات الحكومية الأفغانية السابقة إلى دول آسيا الوسطى قبل سيطرة طالبان الكاملة على البلاد.تمكنت سلطات طالبان من إصلاح بعض الطائرات، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر، التي يعتقد أن طيارين من القوات الحكومية السابقة يقودوها الآن.عرض نظام طالبان مجموعة من المعدات خلال عرض عسكري في 31 أغسطس/ آب من العام الماضي، عندما احتفل بالذكرى الأولى لعودته إلى السلطة.

https://sputnikarabic.ae/20220910/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-5-آخرين-إثر-تحطم-مروحية-خلال-طلعة-تدريبية-في-العاصمة-الأفغانية-1067559923.html

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