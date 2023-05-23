عربي
https://sputnikarabic.ae/20230523/ميدفيديف-توسيع-التعاون-مع-الدول-الصديقة-في-جنوب-شرق-آسيا-له-أهمية-خاصة--1077347879.html
ميدفيديف: توسيع التعاون مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا له أهمية خاصة
ميدفيديف: توسيع التعاون مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا له أهمية خاصة
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأن توسيع التعاون الروسي مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا له أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T13:10+0000
2023-05-23T13:10+0000
روسيا
لاوس
فيتنام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg
وكتب ميدفيديف على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي": "في البيئة الدولية الحالية، يتسم توسيع تفاعلنا مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا بأهمية خاصة. لدينا مناهج مشتركة لحل المشكلات الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، وعلاقات اقتصادية وسياسية وودية وثيقة".وتابع: "أحد المجالات المهمة للعمل المشترك، مكافحة مظاهر وعواقب سياسة الاستعمار الجديد، التي تحاول دول الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة متابعتها".وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا وفيتنام تنفذان عددًا من المشاريع الكبيرة الواعدة في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا الفائقة والصناعة الدفاعية والزراعة والتعليم والثقافة والسياحة ومجالات أخرى.وأضاف: "تظهر قيادة لاوس أيضًا الاستعداد لمزيد من تطوير التعاون متبادل المنفعة. إننا نعزز العلاقات مع هذا البلد في مجموعة متنوعة من المجالات - من التعاون العسكري التقني إلى الطاقة، ونعتزم تكثيف الاتصالات".
https://sputnikarabic.ae/20230523/ميدفيديف-تزويد-كييف-بالأسلحة-يزيد-من-مخاطر-حدوث-كارثة-نووية-1077340864.html
لاوس
فيتنام
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049485408_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_24d885e3b9dc21ce6202ce25d474e3c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, لاوس, فيتنام
روسيا, لاوس, فيتنام

ميدفيديف: توسيع التعاون مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا له أهمية خاصة

13:10 GMT 23.05.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأن توسيع التعاون الروسي مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا له أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية.
وكتب ميدفيديف على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي": "في البيئة الدولية الحالية، يتسم توسيع تفاعلنا مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا بأهمية خاصة. لدينا مناهج مشتركة لحل المشكلات الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، وعلاقات اقتصادية وسياسية وودية وثيقة".
وتابع: "أحد المجالات المهمة للعمل المشترك، مكافحة مظاهر وعواقب سياسة الاستعمار الجديد، التي تحاول دول الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة متابعتها".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف: تزويد كييف بالأسلحة يزيد من مخاطر حدوث كارثة نووية
11:21 GMT
وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا وفيتنام تنفذان عددًا من المشاريع الكبيرة الواعدة في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا الفائقة والصناعة الدفاعية والزراعة والتعليم والثقافة والسياحة ومجالات أخرى.
وأضاف: "تظهر قيادة لاوس أيضًا الاستعداد لمزيد من تطوير التعاون متبادل المنفعة. إننا نعزز العلاقات مع هذا البلد في مجموعة متنوعة من المجالات - من التعاون العسكري التقني إلى الطاقة، ونعتزم تكثيف الاتصالات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала