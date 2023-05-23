https://sputnikarabic.ae/20230523/ميدفيديف-توسيع-التعاون-مع-الدول-الصديقة-في-جنوب-شرق-آسيا-له-أهمية-خاصة--1077347879.html
ميدفيديف: توسيع التعاون مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا له أهمية خاصة
ميدفيديف: توسيع التعاون مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا له أهمية خاصة
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأن توسيع التعاون الروسي مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا له أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T13:10+0000
2023-05-23T13:10+0000
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وكتب ميدفيديف على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي": "في البيئة الدولية الحالية، يتسم توسيع تفاعلنا مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا بأهمية خاصة. لدينا مناهج مشتركة لحل المشكلات الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، وعلاقات اقتصادية وسياسية وودية وثيقة".وتابع: "أحد المجالات المهمة للعمل المشترك، مكافحة مظاهر وعواقب سياسة الاستعمار الجديد، التي تحاول دول الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة متابعتها".وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا وفيتنام تنفذان عددًا من المشاريع الكبيرة الواعدة في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا الفائقة والصناعة الدفاعية والزراعة والتعليم والثقافة والسياحة ومجالات أخرى.وأضاف: "تظهر قيادة لاوس أيضًا الاستعداد لمزيد من تطوير التعاون متبادل المنفعة. إننا نعزز العلاقات مع هذا البلد في مجموعة متنوعة من المجالات - من التعاون العسكري التقني إلى الطاقة، ونعتزم تكثيف الاتصالات".
https://sputnikarabic.ae/20230523/ميدفيديف-تزويد-كييف-بالأسلحة-يزيد-من-مخاطر-حدوث-كارثة-نووية-1077340864.html
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روسيا, لاوس, فيتنام
ميدفيديف: توسيع التعاون مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا له أهمية خاصة
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأن توسيع التعاون الروسي مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا له أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية.
وكتب ميدفيديف على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي": "في البيئة الدولية الحالية، يتسم توسيع تفاعلنا مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا بأهمية خاصة. لدينا مناهج مشتركة لحل المشكلات الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، وعلاقات اقتصادية وسياسية وودية وثيقة".
وتابع: "أحد المجالات المهمة للعمل المشترك، مكافحة مظاهر وعواقب سياسة الاستعمار الجديد، التي تحاول دول الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة متابعتها".
وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا وفيتنام تنفذان عددًا من المشاريع الكبيرة الواعدة في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا الفائقة والصناعة الدفاعية والزراعة والتعليم والثقافة والسياحة ومجالات أخرى.
وأضاف: "تظهر قيادة لاوس أيضًا الاستعداد لمزيد من تطوير التعاون متبادل المنفعة. إننا نعزز العلاقات مع هذا البلد في مجموعة متنوعة من المجالات - من التعاون العسكري التقني إلى الطاقة، ونعتزم تكثيف الاتصالات".