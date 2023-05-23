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https://sputnikarabic.ae/20230523/ميدفيديف-يحدد-هدف-الولايات-المتحدة-من-الصراع-في-أوكرانيا-1077351388.html
ميدفيديف يحدد هدف الولايات المتحدة من الصراع في أوكرانيا
ميدفيديف يحدد هدف الولايات المتحدة من الصراع في أوكرانيا
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن الهدف النهائي للولايات المتحدة في إطار الصراع في أوكرانيا هو تدمير روسيا، لكن هذا لن يكون... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T14:38+0000
2023-05-23T14:38+0000
روسيا
العالم
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وقال ميدفيديف في مقابلة مع قناة "آر تي": "تدمير روسيا الحد الأدنى، إنهم يفعلون الشيء نفسه فيما يتعلق بالصين. لكن الهدف النهائي هو تدمير روسيا كدولة".وقال ميدفيديف ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن القيام بذلك: "لا، لن نسمح لها".وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تعويض روسيا عن الضرر الناجم عن تفجير "التيار الشمالي": "ليس هذا الضرر فقط. ولكن أيضا ترميم أرتيوموفسك وماريوبول ومجموعة من الأماكن الأخرى التي دمرت بمساعدتهم ودعمهم بأموالهم".وردا على سؤال حول مدى حقيقة التهديد بنهاية العالم النووية، أشار ميدفيديف إلى أنه، من خلال الحكم على الخطوات الأخيرة للحلف، فإن الناتو لا يأخذ هذا السيناريو على محمل الجد.وقال: "لن يزود الناتو النظام الأوكراني بمثل هذه الأسلحة الخطيرة. لذا من الواضح أنهم يعتقدون أن نزاعًا نوويًا، أو كارثة نووية، أمر مستحيل، لأنه غير ممكن أبدًا".
https://sputnikarabic.ae/20230523/ميدفيديف-توسيع-التعاون-مع-الدول-الصديقة-في-جنوب-شرق-آسيا-له-أهمية-خاصة--1077347879.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ميدفيديف يحدد هدف الولايات المتحدة من الصراع في أوكرانيا

14:38 GMT 23.05.2023
© Sputnik . Aleksandr Astafyev /  / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف
رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Aleksandr Astafyev /
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن الهدف النهائي للولايات المتحدة في إطار الصراع في أوكرانيا هو تدمير روسيا، لكن هذا لن يكون ممكنًا.
وقال ميدفيديف في مقابلة مع قناة "آر تي": "تدمير روسيا الحد الأدنى، إنهم يفعلون الشيء نفسه فيما يتعلق بالصين. لكن الهدف النهائي هو تدمير روسيا كدولة".
وقال ميدفيديف ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن القيام بذلك: "لا، لن نسمح لها".
وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تعويض روسيا عن الضرر الناجم عن تفجير "التيار الشمالي": "ليس هذا الضرر فقط. ولكن أيضا ترميم أرتيوموفسك وماريوبول ومجموعة من الأماكن الأخرى التي دمرت بمساعدتهم ودعمهم بأموالهم".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
ميدفيديف: توسيع التعاون مع الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا له أهمية خاصة
13:10 GMT
وردا على سؤال حول مدى حقيقة التهديد بنهاية العالم النووية، أشار ميدفيديف إلى أنه، من خلال الحكم على الخطوات الأخيرة للحلف، فإن الناتو لا يأخذ هذا السيناريو على محمل الجد.
وقال: "لن يزود الناتو النظام الأوكراني بمثل هذه الأسلحة الخطيرة. لذا من الواضح أنهم يعتقدون أن نزاعًا نوويًا، أو كارثة نووية، أمر مستحيل، لأنه غير ممكن أبدًا".
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