https://sputnikarabic.ae/20230523/ميشوستين-الغرب-فشل-في-كسر-الاقتصاد-الروسي-1077332006.html

ميشوستين: الغرب فشل في كسر الاقتصاد الروسي

ميشوستين: الغرب فشل في كسر الاقتصاد الروسي

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، متحدثا في المنتدى الروسي الصيني في شنغهاي، أن المعادين لروسيا فشلوا في تحطيم اقتصادها، وإسقاط عملتها الوطنية،... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T06:41+0000

2023-05-23T06:41+0000

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العالم

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وقال ميشوستين: "في العام الماضي، تعرضت روسيا لهجوم وضغوط غير مسبوقة من العقوبات كان هدفها تحطيم اقتصادنا، وانهيار العملة الوطنية، وإحداث تضخم مدمر وضرب المستوى المعيشي للمواطنين".وتابع ميشوستين: "لا شيء مما كان يحلم به أعداء روسيا حدث"، مضيفا أن روسيا لم تصمد فقط، بل تواصل تطورها التدريجي.ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.تبدأ الزيارة في شانغهاي حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.وسيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الروسي.خلال هذه الزيارة، من المتوقع أن تتم مناقشة القضايا الحالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والصين.

https://sputnikarabic.ae/20230523/ميشوستين-حجم-التجارة-بين-روسيا-والصين-يرتفع-إلى-200-مليار-دولار-هذا-العام-1077331196.html

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