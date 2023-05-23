https://sputnikarabic.ae/20230523/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتهم-إيران-بتحويل-سفن-تجارية-إلى-معسكرات-عائمة-للإرهاب-1077331036.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم إيران بتحويل سفن تجارية إلى "معسكرات عائمة للإرهاب"

وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم إيران بتحويل سفن تجارية إلى "معسكرات عائمة للإرهاب"

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عن ما أسماه "قطاع جديد تعمل فيه القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مؤخرا، لإنشاء ما وصفه بـ"قواعد إرهابية... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T05:55+0000

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وقال غالانت، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "هرتسليا 2023"، إن "إيران تحول سفن مدنية إلى عسكرية، لتصبح قواعد إرهاب عائمة"، مؤكدا أن "هذه السفن تصل إلى عشرات وأحيانا مئات الآلاف من الأطنان، وهي مصممة لحمل الأسلحة بجميع أنواعها، بما في ذلك الطائرات دون طيار والصواريخ وأنظمة الهجوم والاستخبارات المتقدمة".وأضاف أن "إيران تهدف من وراء ذلك إلى جعل تلك السفن قواعد إرهاب في المناطق البعيدة عن الحدود الايرانية"، متابعا: "مؤخرا، تم رصد إحدى هذه السفن وهي تبحر إلى خليج عدن. وهذا استمرار مباشر للإرهاب البحري الذي تفرضه إيران في الخليج العربي وبحر العرب".وأردف: "كما تعمل إيران على توسيع عملياتها لتشمل المحيط الهندي أيضا، ثم البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط"، مستطردا أن "هذه سياسة منسقة ومخططة لتهديد الممرات الملاحية، العسكرية والمدنية وخلق تهديد دائم في المجال البحري".وكان موقع "والا" العبري، قد قال إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترحت على إسرائيل قبل أسابيع قليلة البدء بتنفيذ "تخطيط عسكري مشترك" بخصوص إيران.ونقل الموقع عن ثلاثة من كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، قولهم إن هذا الاقتراح غير المسبوق، يمكن أن يطور بشكل كبير التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة.لكن، وبحسب الموقع، في إسرائيل ينظرون إلى الاقتراح الأمريكي بريبة وخوف من أنه اقتراح يهدف إلى "تقييد يدي إسرائيل" فيما يتعلق بالعمليات العسكرية ضد إيران، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت النووية.وقال مسؤول أمريكي كبير إن الاقتراح "لا يقصد منه التخطيط المشترك لهجوم أمريكي إسرائيلي على البرنامج النووي الإيراني".وحاول مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، تهدئة مخاوف إسرائيل في خطاب ألقاه قبل أسبوعين في معهد واشنطن للسياسة.وقال سوليفان: "لقد أوضحنا لإيران أننا لن نسمح لها أبدًا بامتلاك أسلحة نووية. وكما قال الرئيس بايدن عدة مرات - سيتخذ إجراءات لدعم هذه التصريحات - بما في ذلك الاعتراف بحرية إسرائيل في العمل".

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