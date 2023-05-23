https://sputnikarabic.ae/20230523/-الخارجية-الهولندية-تعلق-على-خطة-السلام-الصينية-بشأن-أوكرانيا-1077353799.html
الخارجية الهولندية تعلق على خطة السلام الصينية بشأن أوكرانيا
الخارجية الهولندية تعلق على خطة السلام الصينية بشأن أوكرانيا
صرّح وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا، اليوم الثلاثاء، بأن هولندا تعتبر خطة الصين لحل النزاع في أوكرانيا "قيّمة". 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T15:12+0000
2023-05-23T15:12+0000
2023-05-23T15:12+0000
الصين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0f/1072323893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_976f6d8a42c14a712acdf047e6a08ed1.jpg
وقال هوكسترا متحدثا للصحفيين في بكين، نُشرت المقابلة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الهولندية: "نرى نقاطًا قيّمة في خطة السلام الصينية بشأن الحرب في أوكرانيا، مثل ضمان الأمن النووي وتنفيذ صفقة حبوب البحر الأسود".وأشار إلى أن هولندا تتفق مع موقف الصين بشأن أهمية منع استخدام أسلحة الدمار الشامل.اقترحت السلطات الصينية في فبراير/ شباط، خطتها للسلام. وتشمل 12 بندا، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع البلدان في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.وفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية أساسًا للتسوية عندما يكونون جاهزين لذلك في الغرب وفي كييف.يذكر أن وزير خارجية هولندا كان في زيارة للصين يومي 23 و24 مايو/أيار.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الخارجية-الصينية-التعاون-بين-الصين-وروسيا-ليس-موجها-ضد-أطراف-ثالثة-1077333802.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0f/1072323893_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a899d924b52dfcde79380e9086e747f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم
الخارجية الهولندية تعلق على خطة السلام الصينية بشأن أوكرانيا
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا، اليوم الثلاثاء، بأن هولندا تعتبر خطة الصين لحل النزاع في أوكرانيا "قيّمة".
وقال هوكسترا متحدثا للصحفيين في بكين، نُشرت المقابلة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الهولندية: "نرى نقاطًا قيّمة في خطة السلام الصينية بشأن الحرب في أوكرانيا، مثل ضمان الأمن النووي وتنفيذ صفقة حبوب البحر الأسود".
وأشار إلى أن هولندا تتفق مع موقف الصين بشأن أهمية منع استخدام أسلحة الدمار الشامل.
اقترحت السلطات الصينية في فبراير/ شباط، خطتها للسلام. وتشمل 12 بندا، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع البلدان في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.
وفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية أساسًا للتسوية عندما يكونون جاهزين لذلك في الغرب وفي كييف.
يذكر أن وزير خارجية هولندا كان في زيارة للصين يومي 23 و24 مايو/أيار.