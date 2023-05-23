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https://sputnikarabic.ae/20230523/الخارجية-الصينية-التعاون-بين-الصين-وروسيا-ليس-موجها-ضد-أطراف-ثالثة-1077333802.html
الخارجية الصينية: التعاون بين الصين وروسيا ليس موجها ضد أطراف ثالثة
الخارجية الصينية: التعاون بين الصين وروسيا ليس موجها ضد أطراف ثالثة
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن التعاون الروسي الصيني ليس موجهًا ضد دول ثالثة، وذلك تعليقا على زيارة رئيس الوزراء الروسي... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T08:24+0000
2023-05-23T08:24+0000
العالم
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وقالت نينغ في إفادة صحفية: "دأبت الصين على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي مع جميع دول العالم، بما في ذلك روسيا، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة".وأضافت: "التعاون الروسي الصيني ليس موجها ضد أطراف ثالثة ولا يخضع لنفوذها".ونوهت بأن الصين "تعارض دائما العقوبات الأحادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي لا أساس لها في القانون الدولي وغير مصرح بها من قبل مجلس الأمن".ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.تبدأ الزيارة في شانغهاي، حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.وسيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الروسي.خلال هذه الزيارة، من المتوقع أن تتم مناقشة القضايا الحالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والصين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/ميشوستين-الغرب-فشل-في-كسر-الاقتصاد-الروسي-1077332006.html
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الخارجية الصينية: التعاون بين الصين وروسيا ليس موجها ضد أطراف ثالثة

08:24 GMT 23.05.2023
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Dmitry Astakhov
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن التعاون الروسي الصيني ليس موجهًا ضد دول ثالثة، وذلك تعليقا على زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لبكين للمشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني.
وقالت نينغ في إفادة صحفية: "دأبت الصين على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي مع جميع دول العالم، بما في ذلك روسيا، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة".
وأضافت: "التعاون الروسي الصيني ليس موجها ضد أطراف ثالثة ولا يخضع لنفوذها".
ونوهت بأن الصين "تعارض دائما العقوبات الأحادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي لا أساس لها في القانون الدولي وغير مصرح بها من قبل مجلس الأمن".
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، 6 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
ميشوستين: الغرب فشل في كسر الاقتصاد الروسي
06:41 GMT
ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.
تبدأ الزيارة في شانغهاي، حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.
وسيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الروسي.
خلال هذه الزيارة، من المتوقع أن تتم مناقشة القضايا الحالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والصين.
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