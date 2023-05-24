عربي
https://sputnikarabic.ae/20230524/الخارجية-المجرية-الاتحاد-الأوروبي-ضعيف-ويحتاج-إلى-التوسع-في-دول-جديدة-مثل-مولدوفا-1077400410.html
الخارجية المجرية: الاتحاد الأوروبي ضعيف ويحتاج إلى التوسع في دول جديدة مثل مولدوفا
الخارجية المجرية: الاتحاد الأوروبي ضعيف ويحتاج إلى التوسع في دول جديدة مثل مولدوفا
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي ضعف أخيرا، ويحتاج إلى التوسع في دول جديدة مثل مولدوفا. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T16:18+0000
2023-05-24T16:19+0000
العالم
مولدوفا
المجر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
وقال سيارتو للصحفيين: "يجب أن نعترف بأن الاتحاد الأوروبي قد ضعف بشكل كبير أخيرا. وفي الوقت نفسه، نعزز الشراكة الخارجية الاتحاد الأوروبي، لذلك ندعو الدول الأوروبية إلى توسيع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وقدمت المجر كل الدعم الممكن لمولدوفا من خلال نية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".وصل سيارتو إلى كيشينيوف، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل لمناقشة قضايا التعاون مع نظيره المولدوفي.وفي السياق نفسه، وقعت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو ،طلبًا لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من العام الماضي، مشيرًا إلى ضرورة تسريع عملية التكامل الأوروبي.وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل، في 23 حزيران/ يونيو، على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.طرحت المفوضية الأوروبية تسعة شروط يتعين على مولدوفا الوفاء بها من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الاتحاد-الأوروبي-يساعد-مولدوفا-على-شراء-احتياطيات-الغاز-للشتاء-القادم-1077365108.html
مولدوفا
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, مولدوفا, المجر
العالم, مولدوفا, المجر

الخارجية المجرية: الاتحاد الأوروبي ضعيف ويحتاج إلى التوسع في دول جديدة مثل مولدوفا

16:18 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 16:19 GMT 24.05.2023)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي ضعف أخيرا، ويحتاج إلى التوسع في دول جديدة مثل مولدوفا.
وقال سيارتو للصحفيين: "يجب أن نعترف بأن الاتحاد الأوروبي قد ضعف بشكل كبير أخيرا. وفي الوقت نفسه، نعزز الشراكة الخارجية الاتحاد الأوروبي، لذلك ندعو الدول الأوروبية إلى توسيع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وقدمت المجر كل الدعم الممكن لمولدوفا من خلال نية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن بودابست تعتزم مواصلة دعم مولدوفا في عملية التكامل الأوروبي.

وصل سيارتو إلى كيشينيوف، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل لمناقشة قضايا التعاون مع نظيره المولدوفي.
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
الاتحاد الأوروبي يساعد مولدوفا على شراء احتياطيات الغاز للشتاء القادم
أمس, 23:53 GMT
وفي السياق نفسه، وقعت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو ،طلبًا لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من العام الماضي، مشيرًا إلى ضرورة تسريع عملية التكامل الأوروبي.
وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل، في 23 حزيران/ يونيو، على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
طرحت المفوضية الأوروبية تسعة شروط يتعين على مولدوفا الوفاء بها من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع08:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала