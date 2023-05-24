https://sputnikarabic.ae/20230524/الخارجية-المجرية-الاتحاد-الأوروبي-ضعيف-ويحتاج-إلى-التوسع-في-دول-جديدة-مثل-مولدوفا-1077400410.html
الخارجية المجرية: الاتحاد الأوروبي ضعيف ويحتاج إلى التوسع في دول جديدة مثل مولدوفا
الخارجية المجرية: الاتحاد الأوروبي ضعيف ويحتاج إلى التوسع في دول جديدة مثل مولدوفا
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي ضعف أخيرا، ويحتاج إلى التوسع في دول جديدة مثل مولدوفا. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T16:18+0000
2023-05-24T16:18+0000
2023-05-24T16:19+0000
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وقال سيارتو للصحفيين: "يجب أن نعترف بأن الاتحاد الأوروبي قد ضعف بشكل كبير أخيرا. وفي الوقت نفسه، نعزز الشراكة الخارجية الاتحاد الأوروبي، لذلك ندعو الدول الأوروبية إلى توسيع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وقدمت المجر كل الدعم الممكن لمولدوفا من خلال نية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".وصل سيارتو إلى كيشينيوف، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل لمناقشة قضايا التعاون مع نظيره المولدوفي.وفي السياق نفسه، وقعت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو ،طلبًا لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من العام الماضي، مشيرًا إلى ضرورة تسريع عملية التكامل الأوروبي.وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل، في 23 حزيران/ يونيو، على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.طرحت المفوضية الأوروبية تسعة شروط يتعين على مولدوفا الوفاء بها من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الاتحاد-الأوروبي-يساعد-مولدوفا-على-شراء-احتياطيات-الغاز-للشتاء-القادم-1077365108.html
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العالم, مولدوفا, المجر
الخارجية المجرية: الاتحاد الأوروبي ضعيف ويحتاج إلى التوسع في دول جديدة مثل مولدوفا
16:18 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 16:19 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي ضعف أخيرا، ويحتاج إلى التوسع في دول جديدة مثل مولدوفا.
وقال سيارتو للصحفيين: "يجب أن نعترف بأن الاتحاد الأوروبي قد ضعف بشكل كبير أخيرا. وفي الوقت نفسه، نعزز الشراكة الخارجية الاتحاد الأوروبي، لذلك ندعو الدول الأوروبية إلى توسيع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وقدمت المجر كل الدعم الممكن لمولدوفا من خلال نية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن بودابست تعتزم مواصلة دعم مولدوفا في عملية التكامل الأوروبي.
وصل سيارتو إلى كيشينيوف، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل لمناقشة قضايا التعاون مع نظيره المولدوفي.
وفي السياق نفسه، وقعت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو ،طلبًا لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من العام الماضي، مشيرًا إلى ضرورة تسريع عملية التكامل الأوروبي.
وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل، في 23 حزيران/ يونيو، على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
طرحت المفوضية الأوروبية تسعة شروط يتعين على مولدوفا الوفاء بها من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.