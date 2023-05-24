https://sputnikarabic.ae/20230524/الدفاع-الروسية-توثق-لحظة-تدمير-زوارق-العدو-بنيران-سفينة-روسية-قرب-مضيق-البوسفور-فيديو--1077399218.html
الدفاع الروسية توثق لحظة تدمير زوارق العدو بنيران سفينة روسية قرب مضيق البوسفور... فيديو
الدفاع الروسية توثق لحظة تدمير زوارق العدو بنيران سفينة روسية قرب مضيق البوسفور... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية بسفن مسيرة شمال... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T15:39+0000
2023-05-24T15:39+0000
2023-05-24T15:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، في الساعة 5:30 صباحا، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود بثلاثة قوارب مسيرة عالية السرعة، والتي تؤدي مهام ضمان سلامة خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".وأكدت أنه تم تدمير جميع قوارب العدو بنيران التسلح القياسي للسفينة الروسية على بعد 140 كيلومترا شمال شرق مضيق البوسفور.وأشارت الوزارة إلى أن سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود تواصل أداء مهامها.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الدفاع الروسية توثق لحظة تدمير زوارق العدو بنيران سفينة روسية قرب مضيق البوسفور... فيديو
15:39 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 15:44 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية بسفن مسيرة شمال شرق مضيق البوسفور.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، في الساعة 5:30 صباحا، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود بثلاثة قوارب مسيرة عالية السرعة، والتي تؤدي مهام ضمان سلامة خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".
وأكدت أنه تم تدمير جميع قوارب العدو بنيران التسلح القياسي للسفينة الروسية على بعد 140 كيلومترا شمال شرق مضيق البوسفور.
وأشارت الوزارة إلى أن سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود تواصل أداء مهامها.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.