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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/الدفاع-الروسية-توثق-لحظة-تدمير-زوارق-العدو-بنيران-سفينة-روسية-قرب-مضيق-البوسفور-فيديو--1077399218.html
الدفاع الروسية توثق لحظة تدمير زوارق العدو بنيران سفينة روسية قرب مضيق البوسفور... فيديو
الدفاع الروسية توثق لحظة تدمير زوارق العدو بنيران سفينة روسية قرب مضيق البوسفور... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية بسفن مسيرة شمال... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T15:39+0000
2023-05-24T15:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، في الساعة 5:30 صباحا، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود بثلاثة قوارب مسيرة عالية السرعة، والتي تؤدي مهام ضمان سلامة خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".وأكدت أنه تم تدمير جميع قوارب العدو بنيران التسلح القياسي للسفينة الروسية على بعد 140 كيلومترا شمال شرق مضيق البوسفور.وأشارت الوزارة إلى أن سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود تواصل أداء مهامها.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, العالم

الدفاع الروسية توثق لحظة تدمير زوارق العدو بنيران سفينة روسية قرب مضيق البوسفور... فيديو

15:39 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 15:44 GMT 24.05.2023)
© Sputnik . VASILEY BATANOV /  / الانتقال إلى بنك الصور"المشروع 1124 إم"... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي
المشروع 1124 إم... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . VASILEY BATANOV /
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية بسفن مسيرة شمال شرق مضيق البوسفور.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، في الساعة 5:30 صباحا، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود بثلاثة قوارب مسيرة عالية السرعة، والتي تؤدي مهام ضمان سلامة خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".
وأكدت أنه تم تدمير جميع قوارب العدو بنيران التسلح القياسي للسفينة الروسية على بعد 140 كيلومترا شمال شرق مضيق البوسفور.
وأشارت الوزارة إلى أن سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود تواصل أداء مهامها.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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