https://sputnikarabic.ae/20230524/بعد-نشرة-الإنتربول-الحمراء-حاكم-مصرف-لبنان-يخضع-للاستجواب--1077399427.html
بعد نشرة الإنتربول الحمراء... حاكم مصرف لبنان يخضع للاستجواب
بعد نشرة الإنتربول الحمراء... حاكم مصرف لبنان يخضع للاستجواب
خضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأربعاء، للاستجواب على خلفية مذكرة دولية صادرة بحقه. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T15:47+0000
2023-05-24T15:47+0000
2023-05-24T15:47+0000
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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "باشر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان باستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".وأوضحت أن الاستجواب يأتي "على خلفية النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول في حقه بناء على طلب القضاء الفرنسي".وقبل يومين، أبلغت ألمانيا، "السلطات اللبنانية شفهيا بصدور مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، وذلك على وقع "جرائم غسيل أموال واختلاس".وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأنها حصلت على معلومات تؤكد أن "الادعاء العام الألماني أبلغ القضاء اللبناني بإصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".وكان القضاء الفرنسي أصدر، الأسبوع الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والذي أكد عزمه الطعن على القرار بدعوى عدم قانونيته.وحسب بيان صادر عن مكتب رياض سلامة، أصدرت قاضية التحقيق الفرنسية، أود بوروزي، قرارا بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده.وأكد البيان أن "القرار يشكل خرقا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك".ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا في لبنان و5 دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
https://sputnikarabic.ae/20230522/خبير-مصرفي-لا-يوجد-تأثير-لمذكرة-توقيف-حاكم-مصرف-لبنان-على-علاقة-المصارف-المحلية-مع-المصارف-المراسلة-1077310529.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار ألمانيا
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار ألمانيا
بعد نشرة الإنتربول الحمراء... حاكم مصرف لبنان يخضع للاستجواب
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خضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأربعاء، للاستجواب على خلفية مذكرة دولية صادرة بحقه.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام
: "باشر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان باستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأوضحت أن الاستجواب يأتي "على خلفية النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول في حقه بناء على طلب القضاء الفرنسي".
وقبل يومين، أبلغت ألمانيا، "السلطات اللبنانية شفهيا بصدور مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، وذلك على وقع "جرائم غسيل أموال واختلاس".
وأفادت قناة
"الجديد" اللبنانية بأنها حصلت على معلومات تؤكد أن "الادعاء العام الألماني أبلغ القضاء اللبناني بإصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وكان القضاء الفرنسي أصدر، الأسبوع الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان
المركزي رياض سلامة، والذي أكد عزمه الطعن على القرار بدعوى عدم قانونيته.
وحسب بيان صادر عن مكتب رياض سلامة، أصدرت قاضية التحقيق الفرنسية، أود بوروزي، قرارا بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده.
وأكد البيان أن "القرار يشكل خرقا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك".
ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا في لبنان
و5 دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.