https://sputnikarabic.ae/20230524/بوتين-الوضع-في-العالم-غير-مستقر-مع-زيادة-بؤر-جديدة-للتوتر-1077372715.html
بوتين: الوضع في العالم غير مستقر مع زيادة بؤر جديدة للتوتر
بوتين: الوضع في العالم غير مستقر مع زيادة بؤر جديدة للتوتر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الوضع الدولي يتسم بتزايد عدم الاستقرار، وهذا مرتبط بشكل مباشر برغبة الدول الفردية في الحفاظ على هيمنتها... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T07:54+0000
2023-05-24T07:54+0000
2023-05-24T07:54+0000
روسيا
العالم
الكرملين
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وأضاف بوتين: "نرى أن الوضع الدولي الحالي يتسم بانعدام الاستقرار في مناطق مختلفة تتزايد التوترات السابقة وتظهر بؤر جديدة".وقال بوتين في رسالة بالفيديو للمشاركين في الاجتماع الدولي للممثلين رفيعي المستوى للشؤون الأمنية تحت رعاية مجلس الأمن الروسي: "العبء السلبي للصراعات يتراكم، وشعوب العديد من البلدان تعاني من عواقب وخيمة نتيجة الانقلابات المنظمة من الخارج".وتابع: "يرتبط هذا الوضع ارتباطا مباشرا برغبة الدول والمنظمات الفردية في الحفاظ على هيمنتها. لفرض قواعدهم الخاصة، متجاهلين تماما سيادة الدول الأخرى ومصالحها الوطنية وتقاليدها".وأكد الرئيس الروسي بأن "بلادنا مستعدة للتعاون الوثيق مع جميع الدول المهتمة في مواجهة التهديدات المشتركة والتحديات المشتركة التي تواجه البشرية".و أشار بوتين إلى أن "تصاعد وتيرة عدم الاستقرار في العالم ترافقه محاولات من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الاستفادة من الأزمات التي يثيرونه".
https://sputnikarabic.ae/20230524/الحكومة-الروسية-العلاقات-بين-روسيا-والصين-وصلت-لمستوى-عال-غير-مسبوق-1077366480.html
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روسيا, العالم, الكرملين
بوتين: الوضع في العالم غير مستقر مع زيادة بؤر جديدة للتوتر
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الوضع الدولي يتسم بتزايد عدم الاستقرار، وهذا مرتبط بشكل مباشر برغبة الدول الفردية في الحفاظ على هيمنتها متجاهلة تمامًا سيادة ومصالح الدول الأخرى.
وأضاف بوتين: "نرى أن الوضع الدولي الحالي يتسم بانعدام الاستقرار في مناطق مختلفة تتزايد التوترات السابقة وتظهر بؤر جديدة".
وقال بوتين في رسالة بالفيديو للمشاركين في الاجتماع الدولي للممثلين رفيعي المستوى للشؤون الأمنية تحت رعاية مجلس الأمن الروسي: "العبء السلبي للصراعات يتراكم، وشعوب العديد من البلدان تعاني من عواقب وخيمة نتيجة الانقلابات المنظمة من الخارج".
وتابع: "يرتبط هذا الوضع ارتباطا مباشرا برغبة الدول والمنظمات الفردية في الحفاظ على هيمنتها. لفرض قواعدهم الخاصة، متجاهلين تماما سيادة الدول الأخرى ومصالحها الوطنية وتقاليدها".
وأضاف: أن "كل هذا يصاحبه تراكم الإمكانات العسكرية، والتدخل غير الرسمي في الشؤون الداخلية للدول، ومحاولات للاستفادة من مزايا أحادية الجانب من أزمتي الطاقة والغذاء التي تثيرها عدد من الدول الغربية".
وأكد الرئيس الروسي بأن "بلادنا مستعدة للتعاون الوثيق مع جميع الدول المهتمة في مواجهة التهديدات المشتركة والتحديات المشتركة التي تواجه البشرية".
و أشار بوتين إلى أن "تصاعد وتيرة عدم الاستقرار في العالم ترافقه محاولات من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الاستفادة من الأزمات التي يثيرونه".