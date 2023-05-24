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الحكومة الروسية: العلاقات بين روسيا والصين وصلت لمستوى عال غير مسبوق
الحكومة الروسية: العلاقات بين روسيا والصين وصلت لمستوى عال غير مسبوق
قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين موسكو وبكين تشهد حاليًا مستوى غير مسبوق من التقدم. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T03:41+0000
2023-05-24T03:41+0000
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وقال ميشوستين خلال الاجتماع مع لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في الصين: "قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني [شي جين بينغ] تحديد الخطوط الاستراتيجية لتعزيز التعاون في ثمانية مجالات أساسية. وقد بدأت حكومتا روسيا والصين جهودًا متنسقة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات".وأكد ميشوستين أن العلاقات بين روسيا والصين "تتمتع بمستوى غير مسبوق، يتميز بالاحترام المتبادل لمصالح بعضهما البعض، وبالنية المشتركة للتصدي للتحديات الجديدة المرتبطة بتزايد الاضطرابات في الساحة الدولية وضغوط العقوبات غير القانونية من الغرب الجماعي".وقال رئيس الوزراء الروسي: ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.تبدأ الزيارة في شانغهاي، حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.وسيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الروسي.خلال هذه الزيارة، من المتوقع أن تتم مناقشة القضايا الحالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والصين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الخارجية-الصينية-التعاون-بين-الصين-وروسيا-ليس-موجها-ضد-أطراف-ثالثة-1077333802.html
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الحكومة الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم
الحكومة الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم

الحكومة الروسية: العلاقات بين روسيا والصين وصلت لمستوى عال غير مسبوق

03:41 GMT 24.05.2023
© Michael Klementiev /  / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني في موسكو (4 يوليو 2017)
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني في موسكو (4 يوليو 2017) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Michael Klementiev /
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قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين موسكو وبكين تشهد حاليًا مستوى غير مسبوق من التقدم.
وقال ميشوستين خلال الاجتماع مع لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في الصين: "قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني [شي جين بينغ] تحديد الخطوط الاستراتيجية لتعزيز التعاون في ثمانية مجالات أساسية. وقد بدأت حكومتا روسيا والصين جهودًا متنسقة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات".
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
الخارجية الصينية: التعاون بين الصين وروسيا ليس موجها ضد أطراف ثالثة
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وأكد ميشوستين أن العلاقات بين روسيا والصين "تتمتع بمستوى غير مسبوق، يتميز بالاحترام المتبادل لمصالح بعضهما البعض، وبالنية المشتركة للتصدي للتحديات الجديدة المرتبطة بتزايد الاضطرابات في الساحة الدولية وضغوط العقوبات غير القانونية من الغرب الجماعي".
وقال رئيس الوزراء الروسي:
"كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، الوحدة تمكننا من تحريك الجبال".
ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.
تبدأ الزيارة في شانغهاي، حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.
وسيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الروسي.
خلال هذه الزيارة، من المتوقع أن تتم مناقشة القضايا الحالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والصين.
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