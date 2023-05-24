https://sputnikarabic.ae/20230524/جاويش-أوغلو-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-لافروف-بشأن-الملف-السوري-1077403309.html
جاويش أوغلو يجري اتصالا هاتفيا مع لافروف بشأن الملف السوري
جاويش أوغلو يجري اتصالا هاتفيا مع لافروف بشأن الملف السوري
أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا فيها الملف السوري. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T18:56+0000
2023-05-24T18:56+0000
2023-05-24T19:04+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية: "ناقش الوزيران خلال المحادثة، قضايا تتعلق باجتماع اللجنة الرباعية لوزراء الخارجية (تركيا وروسيا وسوريا وإيران) بشأن سوريا الذي عقد في موسكو".وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جرت في موسكو محادثات بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، تعتبر الأولى منذ 11 عامًا، لبحث سبل حل الأزمة السورية، ومواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.
https://sputnikarabic.ae/20230522/أردوغان-أنقرة-تعد-خطة-لعودة-اللاجئين-السوريين-1077326397.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
جاويش أوغلو يجري اتصالا هاتفيا مع لافروف بشأن الملف السوري
18:56 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 19:04 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا فيها الملف السوري.
وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية: "ناقش الوزيران خلال المحادثة، قضايا تتعلق باجتماع اللجنة الرباعية لوزراء الخارجية (تركيا وروسيا وسوريا وإيران) بشأن سوريا الذي عقد في موسكو".
وفي وقت سابق، عقد في موسكو اجتماع بين وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، وإيران حسين أمير عبد اللهيان، وسوريا فيصل المقداد، وتركيا مولود جاويش أوغلو، وجرت المحادثات على خلفية محاولات تطبيع العلاقات وإزالة التناقضات بين دمشق وأنقرة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جرت في موسكو محادثات بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، تعتبر الأولى منذ 11 عامًا، لبحث سبل حل الأزمة السورية، ومواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.