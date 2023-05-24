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https://sputnikarabic.ae/20230524/خبراء-يتوصلون-لإجابات-قاطعة-5-طرق-لاختيار-البطيخ-الجيد-1077400103.html
خبراء يتوصلون لإجابات قاطعة... 5 طرق لاختيار البطيخ الجيد
خبراء يتوصلون لإجابات قاطعة... 5 طرق لاختيار البطيخ الجيد
يصاب كثير من الناس بخيبة أمل، عندما لا يوفقون في اختيار البطيخ، في حين أن الخبراء حددوا أخيرا 5 طرق يجب مراعاتها عند اختيار ثمرة الصيف اللذيذة المليئة... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T16:07+0000
2023-05-24T16:07+0000
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نعلم جميعا الطريقة التي يتم بها النقر على البطيخ ومحاولة فهمه من خلال الصوت الذي يصدره إذا كان حلوا بدرجة كافية، لكن هذا ليس كل شيء، والحقيقة أن لا أحد منا يعرف حقا كيفية التأكد من أن البطيخ الذي يختاره حلو ولذيذ ولن يسبب لك صدمة.جمع موقع "فوود والا"، توصيات عدة من خبراء التغذية والزراعة، ولخصها في 5 طرق يمكن من خلالها انتقاء البطيخ الجيد، دون الحاجة إلى شقه عند البائع.1. ابحث عن البقعة الصفراءالبقعة الصفراء "المضيئة" التي تظهر على البطيخ هي في الواقع الجزء الذي استقرت فيه الثمرة على الأرض في الحقل. كلما كان لون البقعة أصفر كريمي، كان البطيخ أحلى. إذا كانت البقعة خفيفة أو قريبة من اللون الأبيض، فهناك احتمال كبير أن يكون البطيخ أقل حلاوة.2. ابحث عن "الشبكة العنكبوتية"تشير البقع البنية التي تشبه شبكات العنكبوت إلى أن النحل قد لامس أسدية زهرة البطيخ عدة مرات. كلما كانت كثيرة، زادت حلاوة البطيخ.3. ابحث عن "الأنثى"لا يعرف الكثيرون هذا، لكن المزارعين الذين يزرعون البطيخ عادة ما يفرقون بينه وفقا للنوع. على سبيل المثال، يُطلق على البطيخ الكبير البيضاوي اسم البطيخ الذكر، بينما يُطلق على البطيخ الأصغر حجما والمستدير اسم أنثى البطيخ. البطيخ "الذكر" له طعم مائي ذو سيولة أكبر، بينما البطيخ "الأنثوي" أحلى.4. اختر البطيخ متوسط الحجملا تختر أبدًا أكبر بطيخ، ولكن أيضا لا تختر أبدا أصغر الثمار. بدلا من ذلك، اختر بطيخا متوسط ​​الحجم. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ أنه بغض النظر عن حجم البطيخ الذي اخترته، يجب أن يكون دائما ثقيلا بالنسبة إلى حجمه، وإلا كان مجوفا من الداخل.5. افحص الجذع (عنق الثمرة)يشير الجذع البني والجاف إلى أن البطيخ قد نضج تماما. إذا كان الجذع مرنا نسبيا ولونه أخضر، فقد تم حصده مبكرا جدا ولم ينضج تماما بعد، أي ليس حلوا بدرجة كافية.
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الفاكهة, علوم, الصحة, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن

خبراء يتوصلون لإجابات قاطعة... 5 طرق لاختيار البطيخ الجيد

16:07 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Thomas Tkhaytsuk / الانتقال إلى بنك الصورالبطيخ
البطيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Thomas Tkhaytsuk
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يصاب كثير من الناس بخيبة أمل، عندما لا يوفقون في اختيار البطيخ، في حين أن الخبراء حددوا أخيرا 5 طرق يجب مراعاتها عند اختيار ثمرة الصيف اللذيذة المليئة بالمغذيات.
نعلم جميعا الطريقة التي يتم بها النقر على البطيخ ومحاولة فهمه من خلال الصوت الذي يصدره إذا كان حلوا بدرجة كافية، لكن هذا ليس كل شيء، والحقيقة أن لا أحد منا يعرف حقا كيفية التأكد من أن البطيخ الذي يختاره حلو ولذيذ ولن يسبب لك صدمة.
جمع موقع "فوود والا"، توصيات عدة من خبراء التغذية والزراعة، ولخصها في 5 طرق يمكن من خلالها انتقاء البطيخ الجيد، دون الحاجة إلى شقه عند البائع.
1. ابحث عن البقعة الصفراء
البقعة الصفراء "المضيئة" التي تظهر على البطيخ هي في الواقع الجزء الذي استقرت فيه الثمرة على الأرض في الحقل. كلما كان لون البقعة أصفر كريمي، كان البطيخ أحلى. إذا كانت البقعة خفيفة أو قريبة من اللون الأبيض، فهناك احتمال كبير أن يكون البطيخ أقل حلاوة.
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2. ابحث عن "الشبكة العنكبوتية"
تشير البقع البنية التي تشبه شبكات العنكبوت إلى أن النحل قد لامس أسدية زهرة البطيخ عدة مرات. كلما كانت كثيرة، زادت حلاوة البطيخ.
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3. ابحث عن "الأنثى"
لا يعرف الكثيرون هذا، لكن المزارعين الذين يزرعون البطيخ عادة ما يفرقون بينه وفقا للنوع. على سبيل المثال، يُطلق على البطيخ الكبير البيضاوي اسم البطيخ الذكر، بينما يُطلق على البطيخ الأصغر حجما والمستدير اسم أنثى البطيخ. البطيخ "الذكر" له طعم مائي ذو سيولة أكبر، بينما البطيخ "الأنثوي" أحلى.
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4. اختر البطيخ متوسط الحجم
لا تختر أبدًا أكبر بطيخ، ولكن أيضا لا تختر أبدا أصغر الثمار. بدلا من ذلك، اختر بطيخا متوسط ​​الحجم. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ أنه بغض النظر عن حجم البطيخ الذي اخترته، يجب أن يكون دائما ثقيلا بالنسبة إلى حجمه، وإلا كان مجوفا من الداخل.
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5. افحص الجذع (عنق الثمرة)
يشير الجذع البني والجاف إلى أن البطيخ قد نضج تماما. إذا كان الجذع مرنا نسبيا ولونه أخضر، فقد تم حصده مبكرا جدا ولم ينضج تماما بعد، أي ليس حلوا بدرجة كافية.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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