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رئيس وزراء اليابان يحسم الجدل بشأن الانضمام إلى الناتو
رئيس وزراء اليابان يحسم الجدل بشأن الانضمام إلى الناتو
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن طوكيو لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكنه أقر بخطط الحلف لفتح مكتب اتصال في اليابان. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T06:20+0000
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وجاءت تصريحات كيشيدا بعدما قال السفير الياباني في الولايات المتحدة في وقت سابق الشهر الجاري، إن الحلف الذي تقوده واشنطن يخطط لفتح مكتب اتصال في طوكيو، لتسهيل التشاور في المنطقة.وقال كيشيدا في جلسة للبرلمان، اليوم الأربعاء، "لست على علم بأي قرار تم اتخاذه" في حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء المكتب.وكانت الصين، قد أكدت في وقت سابق، أن خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفتح مكتب له في اليابان تثير قلقا ‏كبيرا للمجتمع الدولي، وخاصة دول آسيا والمحيط الهادئ.‏وتساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، عن نوايا "الناتو".وأوضح أنه "على الرغم من أن الناتو صرّح عدة مرات أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقع خارج الحدود الجغرافية للحلف، إلا أن المنظمة تندفع باطراد نحو الشرق وتتدخل في الشؤون الإقليمية وتثير مواجهة بين التكتلات".
https://sputnikarabic.ae/20230516/الخارجية-الروسية-أمريكا-والناتو-يحاولان-جعل-آسيا-الوسطى-جسرا-لتهديد-روسيا-1077082887.html
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أخبار اليابان, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليابان, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس وزراء اليابان يحسم الجدل بشأن الانضمام إلى الناتو

06:20 GMT 24.05.2023
© AP Photo / Willy Kurniawanرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022.
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Willy Kurniawan
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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن طوكيو لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكنه أقر بخطط الحلف لفتح مكتب اتصال في اليابان.
وجاءت تصريحات كيشيدا بعدما قال السفير الياباني في الولايات المتحدة في وقت سابق الشهر الجاري، إن الحلف الذي تقوده واشنطن يخطط لفتح مكتب اتصال في طوكيو، لتسهيل التشاور في المنطقة.
وقال كيشيدا في جلسة للبرلمان، اليوم الأربعاء، "لست على علم بأي قرار تم اتخاذه" في حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء المكتب.
وأكد أن اليابان لا تخطط لأن تكون عضوا رسميا أو شبه رسمي في الناتو.
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وكانت الصين، قد أكدت في وقت سابق، أن خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفتح مكتب له في اليابان تثير قلقا ‏كبيرا للمجتمع الدولي، وخاصة دول آسيا والمحيط الهادئ.‏
وتساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، عن نوايا "الناتو".
وأوضح أنه "على الرغم من أن الناتو صرّح عدة مرات أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقع خارج الحدود الجغرافية للحلف، إلا أن المنظمة تندفع باطراد نحو الشرق وتتدخل في الشؤون الإقليمية وتثير مواجهة بين التكتلات".
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