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https://sputnikarabic.ae/20230524/ريابكوف-ندعو-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-منع-الهجمات-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1077389101.html
ريابكوف: ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منع الهجمات على محطة زابوروجيه النووية
ريابكوف: ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منع الهجمات على محطة زابوروجيه النووية
قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم الاختباء وراء الصيغ العامة، بشأن محطة... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T11:53+0000
2023-05-24T11:53+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
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وقال ريابكوف في إحاطة صحفية: "لا ينبغي لأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تختبئ وراء الصياغات المستديرة لسؤال من يفعل، وما هي الأحداث التي تجري في هذه المنطقة؟ ولكن يجب أن تجزم بوضوح، عدم السماح بقصف المحطة، ولا ينبغي أن تكون هناك هجمات على المنشآت، وتجنب الهجمات على المناطق المجاورة".وأضاف: بأن "موسكو على اتصال بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن خطته لمحطة زابوروجيه، وروسيا ملتزمة بحماية السلامة النووية للمحطة".وفي وقت سابق، قال يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، إن تشغيل الوحدات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تم تعليقه بسبب الإجراءات غير المتوقعة من جانب نظام كييف.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 5 أيار/ مايو الجاري، أنه تم إحباط نشاط خلية تخريبية كانت تعد لهجوم إرهابي ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230505/جهاز-الأمن-الفيدرالي-يحبط-عملية-إرهابية-ضد-مسؤول-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1076696800.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا

ريابكوف: ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منع الهجمات على محطة زابوروجيه النووية

11:53 GMT 24.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
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قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم الاختباء وراء الصيغ العامة، بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال ريابكوف في إحاطة صحفية: "لا ينبغي لأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تختبئ وراء الصياغات المستديرة لسؤال من يفعل،
وما هي الأحداث التي تجري في هذه المنطقة؟ ولكن يجب أن تجزم بوضوح، عدم السماح بقصف المحطة، ولا ينبغي أن تكون هناك هجمات على المنشآت، وتجنب الهجمات على المناطق المجاورة".
وأضاف: بأن "موسكو على اتصال بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن خطته لمحطة زابوروجيه، وروسيا ملتزمة بحماية السلامة النووية للمحطة".
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط عملية إرهابية ضد مسؤول في محطة زابوروجيه النووية
5 مايو, 11:34 GMT
وفي وقت سابق، قال يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، إن تشغيل الوحدات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تم تعليقه بسبب الإجراءات غير المتوقعة من جانب نظام كييف.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 5 أيار/ مايو الجاري، أنه تم إحباط نشاط خلية تخريبية كانت تعد لهجوم إرهابي ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
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