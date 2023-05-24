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https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطات-القرم-تقرر-تأميم-ممتلكات-زيلينسكي-والدول-الغربية-1077389613.html
سلطات القرم تقرر تأميم ممتلكات زيلينسكي والدول الغربية
سلطات القرم تقرر تأميم ممتلكات زيلينسكي والدول الغربية
أعلن رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أن ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية، وكذلك ممتلكات عائلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تندرج تحت التأميم... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T12:05+0000
2023-05-24T12:05+0000
روسيا
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وكتب كونستانتينوف على صفحته الخاصة على منصة "تيليغرام": "قائمة ممتلكات المواطنين الأجانب والدول التي ترتكب أعمالا عدائية ضد روسيا تخضع للتأميم كذلك يتم وضع قائمة بكل الممتلكات وتتألف من 57 بندًا".وصوت جميع نواب برلمان القرم البالغ عددهم 57 نائبا بالإجماع لصالح قرار التأميم.وتعد إحدى الأملاك المؤممة شقة زيلينسكي في قرية ليفاديا في مدينة يالطا.
https://sputnikarabic.ae/20230518/رئيس-برلمان-القرم-يحمل-أوكرانيا-المسؤولية-عن-عملية-تخريب-السكك-الحديدية-في-سيمفيروبول-1077171572.html
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سلطات القرم تقرر تأميم ممتلكات زيلينسكي والدول الغربية

12:05 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أعلن رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أن ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية، وكذلك ممتلكات عائلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تندرج تحت التأميم الجديد في شبه جزيرة القرم.
وكتب كونستانتينوف على صفحته الخاصة على منصة "تيليغرام": "قائمة ممتلكات المواطنين الأجانب والدول التي ترتكب أعمالا عدائية ضد روسيا تخضع للتأميم كذلك يتم وضع قائمة بكل الممتلكات وتتألف من 57 بندًا".
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
رئيس برلمان القرم يحمل أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول
18 مايو, 09:55 GMT
وصوت جميع نواب برلمان القرم البالغ عددهم 57 نائبا بالإجماع لصالح قرار التأميم.
وتعد إحدى الأملاك المؤممة شقة زيلينسكي في قرية ليفاديا في مدينة يالطا.
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