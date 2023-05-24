https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطات-القرم-تقرر-تأميم-ممتلكات-زيلينسكي-والدول-الغربية-1077389613.html
سلطات القرم تقرر تأميم ممتلكات زيلينسكي والدول الغربية
سلطات القرم تقرر تأميم ممتلكات زيلينسكي والدول الغربية
أعلن رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أن ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية، وكذلك ممتلكات عائلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تندرج تحت التأميم... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T12:05+0000
2023-05-24T12:05+0000
2023-05-24T12:05+0000
روسيا
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وكتب كونستانتينوف على صفحته الخاصة على منصة "تيليغرام": "قائمة ممتلكات المواطنين الأجانب والدول التي ترتكب أعمالا عدائية ضد روسيا تخضع للتأميم كذلك يتم وضع قائمة بكل الممتلكات وتتألف من 57 بندًا".وصوت جميع نواب برلمان القرم البالغ عددهم 57 نائبا بالإجماع لصالح قرار التأميم.وتعد إحدى الأملاك المؤممة شقة زيلينسكي في قرية ليفاديا في مدينة يالطا.
https://sputnikarabic.ae/20230518/رئيس-برلمان-القرم-يحمل-أوكرانيا-المسؤولية-عن-عملية-تخريب-السكك-الحديدية-في-سيمفيروبول-1077171572.html
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روسيا
سلطات القرم تقرر تأميم ممتلكات زيلينسكي والدول الغربية
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أعلن رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أن ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية، وكذلك ممتلكات عائلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تندرج تحت التأميم الجديد في شبه جزيرة القرم.
وكتب كونستانتينوف على صفحته الخاصة على منصة "تيليغرام": "قائمة ممتلكات المواطنين الأجانب والدول التي ترتكب أعمالا عدائية ضد روسيا تخضع للتأميم كذلك يتم وضع قائمة بكل الممتلكات وتتألف من 57 بندًا".
وصوت جميع نواب برلمان القرم البالغ عددهم 57 نائبا بالإجماع لصالح قرار التأميم.
وتعد إحدى الأملاك المؤممة شقة زيلينسكي في قرية ليفاديا في مدينة يالطا.