https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطات-لوغانسك-كييف-تقوم-بحشد-قواتها-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1077368147.html
سلطات لوغانسك: كييف تقوم بحشد قواتها بالقرب من أرتيوموفسك
سلطات لوغانسك: كييف تقوم بحشد قواتها بالقرب من أرتيوموفسك
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن كييف تقوم بحشد قواتها المسلحة في مدينة تشاسوف يار بالقرب من مدينة ارتيوموفسك. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T05:57+0000
2023-05-24T05:57+0000
2023-05-24T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو "لوحظ وصول وحدات جديدة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية إلى مدينة تشاسوف يار كما يجري تجميع الأسلحة والمدرعات". وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية تخطط لضرب أجنحة الوحدات الروسية الموجودة في أرتيموفسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التحرير الكامل لأرتيموفسك نتيجة عمليات هجومية لطائرات هجومية لمجموعة فاغنر بدعم من المدفعية والطيران من المجموعة الجنوبية للقوات المسلحة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-كييف-اتجهت-بعد-هزيمتها-في-أرتيوموفسك-للأعمال-الإرهابية-في-مقاطعة-بيلغورود-1077341026.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات لوغانسك: كييف تقوم بحشد قواتها بالقرب من أرتيوموفسك
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أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن كييف تقوم بحشد قواتها المسلحة في مدينة تشاسوف يار بالقرب من مدينة ارتيوموفسك.
وقال ماروتشكو "لوحظ وصول وحدات جديدة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية إلى مدينة تشاسوف يار كما يجري تجميع الأسلحة والمدرعات".
وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية تخطط لضرب أجنحة الوحدات الروسية الموجودة في أرتيموفسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التحرير الكامل لأرتيموفسك نتيجة عمليات هجومية لطائرات هجومية لمجموعة فاغنر بدعم من المدفعية والطيران من المجموعة الجنوبية للقوات المسلحة الروسية.