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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطات-لوغانسك-كييف-تقوم-بحشد-قواتها-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1077368147.html
سلطات لوغانسك: كييف تقوم بحشد قواتها بالقرب من أرتيوموفسك
سلطات لوغانسك: كييف تقوم بحشد قواتها بالقرب من أرتيوموفسك
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن كييف تقوم بحشد قواتها المسلحة في مدينة تشاسوف يار بالقرب من مدينة ارتيوموفسك. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T05:57+0000
2023-05-24T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو "لوحظ وصول وحدات جديدة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية إلى مدينة تشاسوف يار كما يجري تجميع الأسلحة والمدرعات". وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية تخطط لضرب أجنحة الوحدات الروسية الموجودة في أرتيموفسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التحرير الكامل لأرتيموفسك نتيجة عمليات هجومية لطائرات هجومية لمجموعة فاغنر بدعم من المدفعية والطيران من المجموعة الجنوبية للقوات المسلحة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-كييف-اتجهت-بعد-هزيمتها-في-أرتيوموفسك-للأعمال-الإرهابية-في-مقاطعة-بيلغورود-1077341026.html
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روسيا

سلطات لوغانسك: كييف تقوم بحشد قواتها بالقرب من أرتيوموفسك

05:57 GMT 24.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن كييف تقوم بحشد قواتها المسلحة في مدينة تشاسوف يار بالقرب من مدينة ارتيوموفسك.
وقال ماروتشكو "لوحظ وصول وحدات جديدة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية إلى مدينة تشاسوف يار كما يجري تجميع الأسلحة والمدرعات".
مدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: كييف اتجهت بعد هزيمتها في أرتيوموفسك للأعمال الإرهابية في مقاطعة بيلغورود
أمس, 11:20 GMT
وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية تخطط لضرب أجنحة الوحدات الروسية الموجودة في أرتيموفسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التحرير الكامل لأرتيموفسك نتيجة عمليات هجومية لطائرات هجومية لمجموعة فاغنر بدعم من المدفعية والطيران من المجموعة الجنوبية للقوات المسلحة الروسية.
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