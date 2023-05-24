https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطات-لوغانسك-كييف-تقوم-بحشد-قواتها-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1077368147.html

سلطات لوغانسك: كييف تقوم بحشد قواتها بالقرب من أرتيوموفسك

سلطات لوغانسك: كييف تقوم بحشد قواتها بالقرب من أرتيوموفسك

أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن كييف تقوم بحشد قواتها المسلحة في مدينة تشاسوف يار بالقرب من مدينة ارتيوموفسك. 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T05:57+0000

2023-05-24T05:57+0000

2023-05-24T05:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg

وقال ماروتشكو "لوحظ وصول وحدات جديدة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية إلى مدينة تشاسوف يار كما يجري تجميع الأسلحة والمدرعات". وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية تخطط لضرب أجنحة الوحدات الروسية الموجودة في أرتيموفسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التحرير الكامل لأرتيموفسك نتيجة عمليات هجومية لطائرات هجومية لمجموعة فاغنر بدعم من المدفعية والطيران من المجموعة الجنوبية للقوات المسلحة الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-كييف-اتجهت-بعد-هزيمتها-في-أرتيوموفسك-للأعمال-الإرهابية-في-مقاطعة-بيلغورود-1077341026.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا