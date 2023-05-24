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مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/مصدر-لـسبوتنيك-إصابة-قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-زالوجني-جراء-ضربة-روسية-في-أوائل-مايو-1077389711.html
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية على مركز قيادة أوكراني قرب... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T12:05+0000
2023-05-24T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار المصدر إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، يخضع لعمل جراحي في الرأس بعد إصابته جراء الضربة الصاروخية الروسية.ولفت المصدر إلى أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية المصاب لن يتمكن من مواصلة خدمته بعد الإصابات التي تلقاها نتيجة الضربة الصاروخية الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية

12:05 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 24.05.2023)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية على مركز قيادة أوكراني قرب خيرسون أوائل شهر مايو الجاري.
وأشار المصدر إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، يخضع لعمل جراحي في الرأس بعد إصابته جراء الضربة الصاروخية الروسية.
ولفت المصدر إلى أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية المصاب لن يتمكن من مواصلة خدمته بعد الإصابات التي تلقاها نتيجة الضربة الصاروخية الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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