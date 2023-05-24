https://sputnikarabic.ae/20230524/مصدر-لـسبوتنيك-إصابة-قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-زالوجني-جراء-ضربة-روسية-في-أوائل-مايو-1077389711.html
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية على مركز قيادة أوكراني قرب... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T12:05+0000
2023-05-24T12:05+0000
2023-05-24T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار المصدر إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، يخضع لعمل جراحي في الرأس بعد إصابته جراء الضربة الصاروخية الروسية.ولفت المصدر إلى أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية المصاب لن يتمكن من مواصلة خدمته بعد الإصابات التي تلقاها نتيجة الضربة الصاروخية الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية
12:05 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية على مركز قيادة أوكراني قرب خيرسون أوائل شهر مايو الجاري.
وأشار المصدر إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، يخضع لعمل جراحي في الرأس بعد إصابته جراء الضربة الصاروخية الروسية.
ولفت المصدر إلى أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية المصاب لن يتمكن من مواصلة خدمته بعد الإصابات التي تلقاها نتيجة الضربة الصاروخية الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.