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https://sputnikarabic.ae/20230524/وزيرة-دفاع-لاتفيا-تحذر-بشأن-التقليل-من-القوة-العسكرية-الروسية-1077394294.html
وزيرة دفاع لاتفيا تحذر بشأن التقليل من القوة العسكرية الروسية
وزيرة دفاع لاتفيا تحذر بشأن التقليل من القوة العسكرية الروسية
قالت وزيرة دفاع لاتفيا، إينارا مورنيتسيه، اليوم الأربعاء، إنه لا يجوز للدول الغربية أن تتوقع التراجع من قبل روسيا عما أقدمت عليه في الوقت الراهن. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T13:35+0000
2023-05-24T13:35+0000
لاتفيا
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ونقلت محطة إذاعة "polskieradio" عن الوزيرة، قولها: "المجتمع الدولي سيكون مخطئا، إذا كان يعتقد أن النزاع في أوكرانيا قد أضعف روسيا تماما وأنها لم تعد قادرة على تقديم مفاجآت استراتيجية جديدة".ويوم أمس الثلاثاء، قال رئيس جهاز المخابرات الفيدرالية الألمانية، برونو كال، إنه لا توجد علامات على ضعف لروسيا على المستوي العسكري. ما زالت روسيا قادرة على القتال على المدى الطويل، وتزويد القوات بالعسكريين والأسلحة والذخيرة".وفي وقت سابق، لفت الخبير الاستراتيجي العسكري في وزارة الدفاع النمساوية، العقيد ماركوس ريزنر، الانتباه إلى حقيقة أن الكثيرين يحاولون المبالغة في ضعف الجيش الروسي، محذرًا الجميع من قوة روسيا، واعتبرها "خصمًا يجب أخذه على محمل الجد".
https://sputnikarabic.ae/20230516/رئيس-استخبارات-كييف-يصف-الجيش-الروسي-بأنه-من-أقوى-جيوش-العالم--1077111204.html
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لاتفيا, العالم, روسيا
لاتفيا, العالم, روسيا

وزيرة دفاع لاتفيا تحذر بشأن التقليل من القوة العسكرية الروسية

13:35 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Sergey Melkonov /  / الانتقال إلى بنك الصورلاتفيا
لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Sergey Melkonov /
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قالت وزيرة دفاع لاتفيا، إينارا مورنيتسيه، اليوم الأربعاء، إنه لا يجوز للدول الغربية أن تتوقع التراجع من قبل روسيا عما أقدمت عليه في الوقت الراهن.
ونقلت محطة إذاعة "polskieradio" عن الوزيرة، قولها: "المجتمع الدولي سيكون مخطئا، إذا كان يعتقد أن النزاع في أوكرانيا قد أضعف روسيا تماما وأنها لم تعد قادرة على تقديم مفاجآت استراتيجية جديدة".
ويوم أمس الثلاثاء، قال رئيس جهاز المخابرات الفيدرالية الألمانية، برونو كال، إنه لا توجد علامات على ضعف لروسيا على المستوي العسكري. ما زالت روسيا قادرة على القتال على المدى الطويل، وتزويد القوات بالعسكريين والأسلحة والذخيرة".
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وفي وقت سابق، لفت الخبير الاستراتيجي العسكري في وزارة الدفاع النمساوية، العقيد ماركوس ريزنر، الانتباه إلى حقيقة أن الكثيرين يحاولون المبالغة في ضعف الجيش الروسي، محذرًا الجميع من قوة روسيا، واعتبرها "خصمًا يجب أخذه على محمل الجد".
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