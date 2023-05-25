https://sputnikarabic.ae/20230525/البيت-الأبيض-سنعاقب-المنظمات-من-أي-دولة-إن-ساعدت-روسيا-بكسر-القيود-الغربية-1077428516.html
البيت الأبيض: سنعاقب المنظمات "من أي دولة" إن ساعدت روسيا بكسر القيود الغربية
البيت الأبيض: سنعاقب المنظمات "من أي دولة" إن ساعدت روسيا بكسر القيود الغربية
صرح نيكولاس برلينر، كبير مديري شؤون روسيا وآسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على المنظمات من أي دولة في حال... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T15:30+0000
2023-05-25T15:30+0000
2023-05-25T15:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_c3caeebe7984ea2195d815fe43b3f4bf.jpg
وقال برلينر خلال خطابه في منتدى "عبر قزوين" في واشنطن، متحدثا عن سياسة العقوبات ضد موسكو اليوم الخميس: "لا شك أننا سنعارض المنظمات التي تساعد روسيا في شن الحرب وتساعد في الالتفاف على العقوبات بصرف النظر عن بلد المنشأ الخاص بها".وصرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم أمس الأربعاء، بأن بلاده والصين، ستواجهان بحزم بعض الدول لفرض إرادتها من خلال العقوبات، وتخلقان الظروف للمضي قدما.وأضاف رئيس الوزراء الروسي، في اجتماع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ: "إننا نقدر بصدق علاقات حسن الجوار والشراكة والتعاون القائم منذ قرون، التي تربط بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230522/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تفكر-في-تخفيف-العقوبات-على-الصين-أو-وزير-دفاعها-1077324511.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_89d80ad7c83b996878c0960c106f9c63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
البيت الأبيض: سنعاقب المنظمات "من أي دولة" إن ساعدت روسيا بكسر القيود الغربية
تابعنا عبر
صرح نيكولاس برلينر، كبير مديري شؤون روسيا وآسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على المنظمات من أي دولة في حال مساعدتها روسيا في الالتفاف على الإجراءات الغربية (العقوبات).
وقال برلينر خلال خطابه في منتدى "عبر قزوين" في واشنطن، متحدثا عن سياسة العقوبات ضد موسكو اليوم الخميس: "لا شك أننا سنعارض المنظمات التي تساعد روسيا في شن الحرب وتساعد في الالتفاف على العقوبات بصرف النظر عن بلد المنشأ الخاص بها".
ووفقًا لبرلينر، تتوقع الولايات المتحدة بغض النظر عن "الارتباط التاريخي" (بروسيا) أن تتخذ جميع الدول والكيانات الاعتبارية خطوات لحماية نفسها من تأثير القيود المحتملة من واشنطن.
وصرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم أمس الأربعاء، بأن بلاده والصين، ستواجهان بحزم بعض الدول لفرض إرادتها من خلال العقوبات، وتخلقان الظروف للمضي قدما.
وأتت تصريحات ميشوستين في ظل معارضة روسيا والصين لمحاولات الحفاظ على الهيمنة العالمية، واستخدام العقوبات غير القانونية لفرض الإرادة على الدول المستقلة.
وأضاف رئيس الوزراء الروسي، في اجتماع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ: "إننا نقدر بصدق علاقات حسن الجوار والشراكة
والتعاون القائم منذ قرون، التي تربط بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية".