https://sputnikarabic.ae/20230525/البيت-الأبيض-سنعاقب-المنظمات-من-أي-دولة-إن-ساعدت-روسيا-بكسر-القيود-الغربية-1077428516.html

البيت الأبيض: سنعاقب المنظمات "من أي دولة" إن ساعدت روسيا بكسر القيود الغربية

البيت الأبيض: سنعاقب المنظمات "من أي دولة" إن ساعدت روسيا بكسر القيود الغربية

صرح نيكولاس برلينر، كبير مديري شؤون روسيا وآسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على المنظمات من أي دولة في حال... 25.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-25T15:30+0000

2023-05-25T15:30+0000

2023-05-25T15:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_c3caeebe7984ea2195d815fe43b3f4bf.jpg

وقال برلينر خلال خطابه في منتدى "عبر قزوين" في واشنطن، متحدثا عن سياسة العقوبات ضد موسكو اليوم الخميس: "لا شك أننا سنعارض المنظمات التي تساعد روسيا في شن الحرب وتساعد في الالتفاف على العقوبات بصرف النظر عن بلد المنشأ الخاص بها".وصرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم أمس الأربعاء، بأن بلاده والصين، ستواجهان بحزم بعض الدول لفرض إرادتها من خلال العقوبات، وتخلقان الظروف للمضي قدما.وأضاف رئيس الوزراء الروسي، في اجتماع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ: "إننا نقدر بصدق علاقات حسن الجوار والشراكة والتعاون القائم منذ قرون، التي تربط بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية".

https://sputnikarabic.ae/20230522/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تفكر-في-تخفيف-العقوبات-على-الصين-أو-وزير-دفاعها-1077324511.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا