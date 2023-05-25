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https://sputnikarabic.ae/20230525/روسيا-وبيلاروسيا-توقعان-وثائق-لنشر-أسلحة-نووية-غير-استراتيجية-في-بيلاروسيا-1077413298.html
روسيا وبيلاروسيا توقعان وثائق لنشر أسلحة نووية غير استراتيجية في بيلاروسيا
روسيا وبيلاروسيا توقعان وثائق لنشر أسلحة نووية غير استراتيجية في بيلاروسيا
وقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي سيرغي شويغو وفيكتور خرينين، يوم الخميس، في مينسك على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T07:45+0000
2023-05-25T08:00+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، إن حربًا غير معلنة شنتها دول غربية ضد موسكو ومينسك.تابع شويفو: "اليوم نحن معا نقاوم الغرب الجماعي الذي يشن حربا غير معلنة بشكل أساسي ضد بلادنا".ووفقا له، فإن "النشاط العسكري لحلف "الناتو" اتخذ الاتجاه الأكثر عدوانية".وأضاف شويغو: "يتم تنفيذ مجموعة من التدابير لزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة المشتركة للتحالف في أوروبا الشرقية".وتابع: "يجري نشر وحدات عسكرية إضافية وبنية تحتية عسكرية، وتكثيف التدريب القتالي والاستطلاع بالقرب من حدود دولة الاتحاد(هنا يقصد حدود روسيا و بيلاروسيا).وقال شويغو: إن "روسيا لا تزال تسيطر على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية المتمركزة في بيلاروسيا وقرار استخدامها أيضا".وأضاف شويفو: "نشاط المهام النووية لحلف شمال الأطلسي يجبر روسيا وبيلاروسيا على اتخاذ اجراءات مناسبة.
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

روسيا وبيلاروسيا توقعان وثائق لنشر أسلحة نووية غير استراتيجية في بيلاروسيا

07:45 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 25.05.2023)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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وقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي سيرغي شويغو وفيكتور خرينين، يوم الخميس، في مينسك على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي بيلاروسيا.
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، إن حربًا غير معلنة شنتها دول غربية ضد موسكو ومينسك.
تابع شويفو: "اليوم نحن معا نقاوم الغرب الجماعي الذي يشن حربا غير معلنة بشكل أساسي ضد بلادنا".
ووفقا له، فإن "النشاط العسكري لحلف "الناتو" اتخذ الاتجاه الأكثر عدوانية".
وأضاف شويغو: "يتم تنفيذ مجموعة من التدابير لزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة المشتركة للتحالف في أوروبا الشرقية".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
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وتابع: "يجري نشر وحدات عسكرية إضافية وبنية تحتية عسكرية، وتكثيف التدريب القتالي والاستطلاع بالقرب من حدود دولة الاتحاد(هنا يقصد حدود روسيا و بيلاروسيا).
وقال شويغو: إن "روسيا لا تزال تسيطر على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية المتمركزة في بيلاروسيا وقرار استخدامها أيضا".
وأضاف شويفو: "نشاط المهام النووية لحلف شمال الأطلسي يجبر روسيا وبيلاروسيا على اتخاذ اجراءات مناسبة.
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