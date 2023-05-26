https://sputnikarabic.ae/20230526/إيران-تدعو-إلى-المزيد-من-التعاون-المصرفي-مع-العراق-1077438226.html
إيران تدعو إلى المزيد من التعاون المصرفي مع العراق
إيران تدعو إلى المزيد من التعاون المصرفي مع العراق
دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، نظيره العراقي فؤاد حسين، إلى تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T05:34+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اتصال هاتفي مع فؤاد حسين، حيث ناقشا آخر تطورات العلاقات بين البلدين، والتأكيد على تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الجانبين.ومن بين الموضوعات الأخرى التي بحثها وزيرا خارجية البلدين، ضرورة تعزيز خطوط نقل الغاز الإيراني إلى العراق والتعاون الإقليمي، في وقت أعرب وزير الخارجية الإيراني عن امتنانه للتحويل المالي والمصرفي المتعلق بسفر الحجاج من اعتمادات إيران بواسطة العراق.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء الماضي، أن إيران خفضت إمدادات الغاز للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين.وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، إن "الجانب الإيراني قلل كميات الغاز المتدفق للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين"، مضيفا أن "دفع الأموال لشراء الغاز من إيران لا يوجد فيه أي تأخير وليس هنالك أي ديون".وأوضح العبادي أن وفدًا برئاسة وزير الكهرباء سيزور إيران الأسبوع المقبل، لتذليل المعوقات، لافتا إلى أن المسؤولين العراقيين سيبلغون الجانب الإيراني بأن العراق على أعتاب دخول ذروة الأحمال بفعل ارتفاع درجات الحرارة.وتابع: "وزارة الكهرباء وضعت في خطتها الوصول لإنتاج 24 ألف ميغاواط يوميًا"، مشيرا إلى أنه "من الممكن أن يرتفع الطلب إلى 35 ألف ميغاواط، وحينها سيتأثر المواطنون لأن حجم الإنتاج لن يصل إلى حجم الطلب حينها".كما أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أن "العمل مستمر لتحسين المنظومة وتوسعة الشبكات".
https://sputnikarabic.ae/20230524/لماذا-خفضت-إيران-إمدادات-الغاز-إلى-العراق-وما-الرسائل-التي-يحملها-القرار-1077401156.html
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الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
إيران تدعو إلى المزيد من التعاون المصرفي مع العراق
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دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، نظيره العراقي فؤاد حسين، إلى تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين.
وأفادت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اتصال هاتفي مع فؤاد حسين، حيث ناقشا آخر تطورات العلاقات بين البلدين، والتأكيد على تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الجانبين.
ومن بين الموضوعات الأخرى التي بحثها وزيرا خارجية البلدين، ضرورة تعزيز خطوط نقل الغاز الإيراني
إلى العراق والتعاون الإقليمي، في وقت أعرب وزير الخارجية الإيراني عن امتنانه للتحويل المالي والمصرفي المتعلق بسفر الحجاج من اعتمادات إيران بواسطة العراق.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء الماضي، أن إيران خفضت إمدادات الغاز للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال
المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، إن "الجانب الإيراني قلل كميات الغاز المتدفق للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين"، مضيفا أن "دفع الأموال لشراء الغاز من إيران لا يوجد فيه أي تأخير وليس هنالك أي ديون".
وأوضح العبادي أن وفدًا برئاسة وزير الكهرباء سيزور إيران
الأسبوع المقبل، لتذليل المعوقات، لافتا إلى أن المسؤولين العراقيين سيبلغون الجانب الإيراني بأن العراق على أعتاب دخول ذروة الأحمال بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
وتابع: "وزارة الكهرباء وضعت في خطتها الوصول لإنتاج 24 ألف ميغاواط يوميًا"، مشيرا إلى أنه "من الممكن أن يرتفع الطلب إلى 35 ألف ميغاواط، وحينها سيتأثر المواطنون لأن حجم الإنتاج لن يصل إلى حجم الطلب حينها".
كما أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية
أن "العمل مستمر لتحسين المنظومة وتوسعة الشبكات".