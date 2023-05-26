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https://sputnikarabic.ae/20230526/البيت-الأبيض-يخصص-حزمة-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-1077451941.html
البيت الأبيض يخصص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
البيت الأبيض يخصص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أن السلطات الأمريكية ستقدم عددا من حزم المساعدات الجديدة لأوكرانيا. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T11:48+0000
2023-05-26T11:48+0000
البيت الأبيض
واشنطن
أخبار أوكرانيا
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وأضاف كيربي: "ستقدم السلطات الأمريكية حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة".وقال لشبكة "سي إن إن": "لقد بقينا على تواصل مع الأوكرانيين لعدة أشهر حتى، ونتأكد من أن لديهم كل ما يحتاجون إليه طالما يريدون شن هجوم مضاد ... أنا واثق تمامًا من أنك سترى حزم مساعدات إضافية في الأسابيع والأشهر المقبلة".ويوم أمس الخميس، ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر حكومية أمريكية، أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار في الأيام المقبلة.وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها، قدمت أو تنوي تزويد أوكرانيا بمساعدة عسكرية إجمالية قدرها 65 مليار دولار.أرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بإمداد أوكرانيا بالأسلحة. وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلح ، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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البيت الأبيض, واشنطن, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض, واشنطن, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض يخصص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

11:48 GMT 26.05.2023
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© tabrez_syed/unsplash
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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أن السلطات الأمريكية ستقدم عددا من حزم المساعدات الجديدة لأوكرانيا.
وأضاف كيربي: "ستقدم السلطات الأمريكية حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وقال لشبكة "سي إن إن": "لقد بقينا على تواصل مع الأوكرانيين لعدة أشهر حتى، ونتأكد من أن لديهم كل ما يحتاجون إليه طالما يريدون شن هجوم مضاد ... أنا واثق تمامًا من أنك سترى حزم مساعدات إضافية في الأسابيع والأشهر المقبلة".
ويوم أمس الخميس، ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر حكومية أمريكية، أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار في الأيام المقبلة.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها، قدمت أو تنوي تزويد أوكرانيا بمساعدة عسكرية إجمالية قدرها 65 مليار دولار.
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أرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بإمداد أوكرانيا بالأسلحة. وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلح ، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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