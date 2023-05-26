https://sputnikarabic.ae/20230526/ريابكوف-العلاقات-مع-أمريكا-تحتاج-إدارة-أزمة-بغض-النظر-عمن-سيحكم-البيت-الأبيض-1077450220.html
ريابكوف: العلاقات مع أمريكا تحتاج "إدارة أزمة" بغض النظر عمن سيحكم البيت الأبيض
ريابكوف: العلاقات مع أمريكا تحتاج "إدارة أزمة" بغض النظر عمن سيحكم البيت الأبيض
أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إلى أنه من الضروري إدارة الأزمة الشاملة في العلاقات بين موسكو وواشنطن، بغض النظر عمن سيصل إلى السلطة في الولايات... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T11:27+0000
2023-05-26T11:27+0000
2023-05-26T11:27+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح ريابكوف لصحيفة "ميجدونارودنايا جيزن"، اليوم الجمعة: "أتجنب تمامًا التقييمات حول من لديه الفرص في بداية السباق الانتخابي في الولايات المتحدة، فالذي سيحدث هناك ليس من شأننا، ولا يهمنا على الإطلاق، وأيا كان، فإننا سنكون على استعداد لمواصلة الحوار مع أولئك الذين سيتبوأون السلطة، والذين سيشغلون مناصب أخرى هناك ويكون لهم سلطة على شيء ما".وأكد ريابكوف أنه "بتوحد النخبة الحاكمة الأمريكية على أساس مناهض لروسيا اليوم، وبغض النظر عن انتمائها الحزبي، فقد جنحت الأمور بعيدًا جدا".وأردف ريابكوف: "هذا الوضع برأيي يكتسب صفة قوة قاهرة".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230525/باتروشيف-أمريكا-تقاتل-روسيا-بمقدرات-الناتو-وأوروبا-والنازيين-الجدد-1077431081.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ريابكوف: العلاقات مع أمريكا تحتاج "إدارة أزمة" بغض النظر عمن سيحكم البيت الأبيض
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أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إلى أنه من الضروري إدارة الأزمة الشاملة في العلاقات بين موسكو وواشنطن، بغض النظر عمن سيصل إلى السلطة في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2024.
وأوضح ريابكوف لصحيفة "ميجدونارودنايا جيزن"، اليوم الجمعة: "أتجنب تمامًا التقييمات حول من لديه الفرص في بداية السباق الانتخابي في الولايات المتحدة، فالذي سيحدث هناك ليس من شأننا، ولا يهمنا على الإطلاق، وأيا كان، فإننا سنكون على استعداد لمواصلة الحوار مع أولئك الذين سيتبوأون السلطة، والذين سيشغلون مناصب أخرى هناك ويكون لهم سلطة على شيء ما".
إنها ليست على أية حال مسألة قائمة أولويات؛ لدينا أجندة محددة، وهي اليوم بائسة، وفي بعض الجوانب تحمل عنصر التهديد بمزيد من التفاقم، وهذا ما نحتاج إلى التعامل معه.
وأكد ريابكوف أنه "بتوحد النخبة الحاكمة الأمريكية على أساس مناهض لروسيا اليوم، وبغض النظر عن انتمائها الحزبي، فقد جنحت الأمور بعيدًا جدا".
وأردف ريابكوف: "هذا الوضع برأيي يكتسب صفة قوة قاهرة".
من الضروري إدارة أزمة شاملة في العلاقات الروسية الأمريكية، بغض النظر عمن سيصل إلى السلطة، وكيفية ووقت وصوله من عدمها إلى السلطة، بعد نتائج انتخابات العام المقبل في الولايات المتحدة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية
المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.