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الصين تحذر من حضور رئيس الوزراء الياباني قمة "الناتو"
الصين تحذر من حضور رئيس الوزراء الياباني قمة "الناتو"
أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن حذرها من حضور رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قمة حلف ‏شمال الأطلسي (الناتو)، المقرر انعقادها في شهر يوليو/ تموز المقبل.‏ 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T13:50+0000
2023-05-26T13:50+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "طوكيو يجب ألا تفعل أي شيء يضر بالثقة المتبادلة بين دول المنطقة".وأكدت أن توغل حلف "الناتو" شرقا في منطقة آسيا والمحيط الهادي "يقوض السلام والاستقرار الإقليميين، ويجب أن تكون دول المنطقة في حالة تأهب قصوى ضد ذلك، وتعارض بشدة أي أقوال أو أفعال تهدف إلى جلب تكتلات عسكرية إلى هذه المنطقة، وإذكاء الانقسام والمواجهة".وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليابان علىوشددت على أن "الصين تؤمن بأن العلاقات بين الدول يجب أن تؤدي إلى السلام والاستقرار العالميين، وألا تستهدف أي طرف ثالث أو تضر بمصالح الآخرين".يشار إلى أن الترتيبات جارية لمشاركة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في قمة "الناتو" في ليتوانيا، في شهر يوليو المقبل، ومن المتوقع خلالها محادثات ثنائية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، لمناقشة خطة الحلف عبر الأطلسي لفتح مكتب اتصال في اليابان، وفقا لمصادر حكومية يابانية.
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الصين, أخبار اليابان, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار اليابان, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تحذر من حضور رئيس الوزراء الياباني قمة "الناتو"

13:50 GMT 26.05.2023
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
الخارجية الصينية
CC0 / WhisperToMe /
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أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن حذرها من حضور رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قمة حلف ‏شمال الأطلسي (الناتو)، المقرر انعقادها في شهر يوليو/ تموز المقبل.‏
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "طوكيو يجب ألا تفعل أي شيء يضر بالثقة المتبادلة بين دول المنطقة".
وأكدت أن توغل حلف "الناتو" شرقا في منطقة آسيا والمحيط الهادي "يقوض السلام والاستقرار الإقليميين، ويجب أن تكون دول المنطقة في حالة تأهب قصوى ضد ذلك، وتعارض بشدة أي أقوال أو أفعال تهدف إلى جلب تكتلات عسكرية إلى هذه المنطقة، وإذكاء الانقسام والمواجهة".
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وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليابان على
"استخلاص الدروس من التاريخ والالتزام بالتنمية السلمية، وتجنب القيام بأشياء قد تؤدي إلى تآكل الثقة بين الدول وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة".
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وشددت على أن "الصين تؤمن بأن العلاقات بين الدول يجب أن تؤدي إلى السلام والاستقرار العالميين، وألا تستهدف أي طرف ثالث أو تضر بمصالح الآخرين".
يشار إلى أن الترتيبات جارية لمشاركة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في قمة "الناتو" في ليتوانيا، في شهر يوليو المقبل، ومن المتوقع خلالها محادثات ثنائية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، لمناقشة خطة الحلف عبر الأطلسي لفتح مكتب اتصال في اليابان، وفقا لمصادر حكومية يابانية.
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