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https://sputnikarabic.ae/20230526/الولايات-المتحدة-تتهم-صينيين-اثنين-بارتكاب-مخطط-رشوة-نيابة-عن-حكومة-بكين-1077466297.html
الولايات المتحدة تتهم صينيين اثنين بارتكاب مخطط رشوة نيابة عن حكومة بكين
الولايات المتحدة تتهم صينيين اثنين بارتكاب مخطط رشوة نيابة عن حكومة بكين
قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية وجهت اتهامات إلى مواطنين صينيين لتورطهما في مخطط رشوة يُزعم أن حكومة جمهورية الصين الشعبية... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T21:32+0000
2023-05-26T21:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
رشوة
العالم
وزارة العدل الأمريكية
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وقالت وزارة العدل في بيان صحفي، "يُزعم أن جون تشين ولين فنغ عززا حملة القمع العابرة للحدود التي تشنها حكومة جمهورية الصين الشعبية ضد ممارسي (الفالون غونغ) من خلال رشوة مسؤول في مصلحة الضرائب الأمريكية".اتهمت الحكومة الأمريكية تشين وفينغ بالتصرف والتآمر للعمل في الولايات المتحدة كعملاء غير مسجلين للحكومة الصينية، والتآمر لرشوة موظف عمومي، وأيضا التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال، وفقا للبيان.وذكر البيان أن تشين وفينج اعتقلا في كاليفورنيا في وقت سابق يوم الجمعة، وسوف يمثلان أمام المحكمة لأول مرة في وقت لاحق اليوم.وقالت وزارة العدل إن تشين وفينغ يعملان داخل الولايات المتحدة على الأقل منذ يناير 2023 بهدف قمع ومضايقة أتباع منظمة فالون غونغ المحظورة في الصين.وبحسب البيان، فإن المتهمين قد يحكم عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, رشوة, العالم, وزارة العدل الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, رشوة, العالم, وزارة العدل الأمريكية

الولايات المتحدة تتهم صينيين اثنين بارتكاب مخطط رشوة نيابة عن حكومة بكين

21:32 GMT 26.05.2023
© Safa.ps / محكمة أمريكية
محكمة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Safa.ps /
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قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية وجهت اتهامات إلى مواطنين صينيين لتورطهما في مخطط رشوة يُزعم أن حكومة جمهورية الصين الشعبية دبرته.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي، "يُزعم أن جون تشين ولين فنغ عززا حملة القمع العابرة للحدود التي تشنها حكومة جمهورية الصين الشعبية ضد ممارسي (الفالون غونغ) من خلال رشوة مسؤول في مصلحة الضرائب الأمريكية".
اتهمت الحكومة الأمريكية تشين وفينغ بالتصرف والتآمر للعمل في الولايات المتحدة كعملاء غير مسجلين للحكومة الصينية، والتآمر لرشوة موظف عمومي، وأيضا التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال، وفقا للبيان.
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وذكر البيان أن تشين وفينج اعتقلا في كاليفورنيا في وقت سابق يوم الجمعة، وسوف يمثلان أمام المحكمة لأول مرة في وقت لاحق اليوم.
وقالت وزارة العدل إن تشين وفينغ يعملان داخل الولايات المتحدة على الأقل منذ يناير 2023 بهدف قمع ومضايقة أتباع منظمة فالون غونغ المحظورة في الصين.
وبحسب البيان، فإن المتهمين قد يحكم عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
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